Продавав крадене пальне: у Львові затримали посадовця військової академії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Затримано військовослужбовця Міжнародного центру миротворчості та безпеки, який організував на Львівщині діяльність нелегальних АЗС. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.
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«Слідчі ТУ ДБР у місті Львові викрили т.в.о. начальника служби паливно-мастильних матеріалів Міжнародного центру миротворчості та безпеки у військовій частині А4150, яка дислокується на Яворівському полігоні, на систематичному привласненні військового майна, а також одержанні неправомірної вигоди у сумі 38 000 грн», - йдеться в повідомленні.
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Повідомляється, що військовослужбовець систематично продавав на території військової частини дизельне пальне місцевим жителям за заниженими цінами.
«Також він організував на території Яворівського району Львівської області діяльність двох незаконних автозаправочних комплексів, через які щомісячно збував викрадене паливо на загальну суму близько 200 тис. грн. Військового було затримано одразу після отримання грошових коштів за продаж викраденого пального», - зазначається в повідомленні.
Окрім того, були проведені обшуки за домашніми адресами ймовірних спільників фігуранта, а також на території складів та службових приміщень військової частини. У цивільних осіб вилучено більше 5 тон викраденого пального з військової частини ЗСУ, у військовослужбовців виявлено та вилучено готівкові кошти, отримані від незаконної реалізації паливо-мастильних матеріалів.
«Затриманому готується повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за статтями одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, та заволодіння військовим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в умовах особливого періоду (ч.3 ст. 368, ч.3 ст. 410 КК України)», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що районним судом буде вирішено питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посади.
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