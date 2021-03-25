Продавал краденое горючее: во Львове задержали чиновника военной академии

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КИЕВ. 25 марта. УНН. Задержано военнослужащего Международного центра миротворчества и безопасности, который организовал во Львовской области деятельность нелегальных АЗС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Цитата

“Следователи ТУ ГБР во Львове разоблачили и.о. начальника службы горюче-смазочных материалов Международного центра миротворчества и безопасности в военной части А4150, которая дислоцируется на Яворивском полигоне, на систематическом присвоении военного имущества, а также получении неправомерной выгоды в сумме 38 000 грн”, - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что военнослужащий систематически продавал на территории военной части дизельное топливо местным жителям по заниженным ценам.

“Также он организовал на территории Яворивского района Львовской области деятельность двух незаконных автозаправочных комплексов, через которые ежемесячно сбывал похищенное топливо на общую сумму около 200 тыс. грн. Военного задержали сразу после получения денежных средств за продажу похищенного топлива”, - отмечается в сообщении.

Кроме того, были проведены обыски по домашним адресам вероятных сообщников фигуранта, а также на территории складов и служебных помещений воинской части. У гражданских лиц изъято более 5 тонн похищенного топлива из военной части ВСУ, у военнослужащих обнаружено и изъято наличные средства, полученные от незаконной реализации горюче-смазочных материалов.

“Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления по статьям получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение, и завладения военным имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном в условиях особого периода (ч.3 ст. 368, ч.3 ст. 410 УК Украины)”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что районным судом будет решен вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности.

Напомним

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