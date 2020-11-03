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На Дніпропетровщині викрили схему постачання крадених деталей військових вертольотів до РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. На Дніпропетровщині Служба безпеки України спільно із Службою зовнішньої розвідки України блокувала систематичне розкрадання авіаційних комплектуючих зі стратегічного вітчизняного підприємства. Під час останньої "угоди" силовики запобігли передачі вертолітного двигуна вартістю 980 тис. доларів. Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує УНН.

"За попередньою версією слідства, організували протиправну схему власники російської авіаційної компанії. Посередники, у тому числі посадовці стратегічного підприємства, викрадали на їх замовлення двигуни та авіаційні запчастини для гвинтокрилів "Мі-2", "Мі-8", "Мі-17" та їх модифікацій. Викрадену продукцію посередники вивозили за кордон поза митним контролем. Обладнання, за підробленими документами, ділки продавали оборонним компаніям з Близького Сходу та у країни колишнього СНД. Оперативники спецслужби провели операцію, підготовлену з використанням оперативних можливостей Служби зовнішньої розвідки. Правоохоронці затримали фігурантів під час спроби продажу авіаційного двигуна вартістю 980 тисяч доларів США", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що технічна експертиза встановила, що двигун відноситься до товарів подвійного використання і може встановлюватися на військові гвинтокрили.

"У ході проведення обшуків в офісах українських посередників і місцях проживання зловмисників було виявлено авіаційні запчастини для гвинтокрилів "Мі-2" та "Мі-8". Також вилучено чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність фігурантів", - додали у СБУ.

Вказується, що наразі згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України правоохоронці затримали начальника відділу стратегічного підприємства. Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх учасників незаконної оборудки.

Як повідомлялося раніше в УНН, контрабанда неякісних запчастин з РФ: СБУ виявила чергову "схему" в Укрзалізниці.

Українські Національні Новини

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