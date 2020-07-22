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Контрабанда неякісних запчастин з РФ: СБУ виявила чергову "схему" в Укрзалізниці

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 липня. УНН. Служба безпеки України задокументувала мільйонні розкрадання коштів держпідприємства АТ “Укрзалізниця” через закупівлю неякісних запчастин, завезених контрабандою з РФ. Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає УНН.

“Протягом 2018-2019 років комерсанти вступили у змову з деякими керівниками одного з департаментів та структурних підрозділів АТ "Укрзалізниця“. Посадовці забезпечували ділкам перемоги у тендерах, незважаючи на те, що "підрядники“ не мали відповідних дозволів та сертифікатів на здійснення ремонту колісних пар для пасажирських вагонів. Вони також постачали товариству запасні частини неналежної якості та невідомого походження, завезені контрабандним шляхом з РФ. Загальна сума контактів становила майже 200 млн грн”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що шляхом фальсифікацій обсягів виконаних робіт фігуранти кримінального провадження із використанням фіктивних суб’єктів господарювання перевели у готівку та привласнили близько 50 млн грн. За висновками фахівців, експлуатація на рухомому залізничному складі неякісних запасних частин могла створити реальні передумови до виникнення надзвичайних подій.

“У межах розпочатого кримінального провадження співробітники СБ України проводять у п’яти областях 27 обшуків у структурних підрозділах "Укрзалізниці“, виробничих і офісних приміщеннях та місцях проживання фігурантів. В офісі компанії-постачальника, причетної до протиправного механізму, правоохоронці вилучили 65 тисяч доларів США, понад 2 мільйони гривень, печатки низки комерційних структур, залучених до фіктивних господарських операцій, у тому числі підроблену печатку національного перевізника”, — повідомили в СБУ.

У відомстві додали, що наразі за всіма адресами проведення обшуків описується та вилучається фінансова документація. Досудове слідство у кримінальному провадження за ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України триває.

Як повідомляв УНН, 21 липня СБУ та ДФС проводили низку обшуків на об’єктах “Укрзалізниці”.

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