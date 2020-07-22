Контрабанда некачественных запчастей из РФ: СБУ обнаружила очередную "схему" в Укрзализныце
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Служба безопасности Украины задокументировала миллионные хищения средств госпредприятия АО "Укрзализныця" через закупку некачественных запчастей, ввезенных контрабандой из РФ. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
"В течение 2018-2019 годов коммерсанты вступили в сговор с некоторыми руководителями одного из департаментов и структурных подразделений АО "Укрзализныця". Чиновники обеспечивали дельцам победы в тендерах, несмотря на то, что "подрядчики" не имели соответствующих разрешений и сертификатов на осуществление ремонта колесных пар для пассажирских вагонов. Они также поставляли обществу запасные части ненадлежащего качества и неизвестного происхождения, завезенные контрабандным путем из РФ. Общая сумма контактов составила почти 200 млн грн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что путем фальсификаций объемов выполненных работ фигуранты уголовного производства с использованием фиктивных субъектов хозяйствования обналичили и присвоили около 50 млн грн. По заключению специалистов, эксплуатация на подвижном железнодорожном составе некачественных запасных частей могла создать реальные предпосылки к возникновению чрезвычайных событий.
"В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБ Украины проводят в пяти областях 27 обысков в структурных подразделениях "Укрзализныци", производственных и офисных помещениях и местах проживания фигурантов. В офисе компании-поставщика, причастного к противоправному механизму, правоохранители изъяли 65 тысяч долларов США, более 2 миллионов гривен, печати ряда коммерческих структур, вовлеченных в фиктивные хозяйственные операции, в том числе поддельную печать национального перевозчика", - сообщили в СБУ.
В ведомстве добавили, что в настоящее время по всем адресам проведения обысков описывается и изымается финансовая документация. Досудебное следствие в уголовном производстве по ч. 2 ст. 364 и ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины продолжается.
Как сообщал УНН, 21 июля СБУ и ГФС проводили ряд обысков на объектах "Укрзализныци".