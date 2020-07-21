СБУ та ДФС проводять обшуки на об’єктах Укрзалізниці

“Укрзалізниця сприяє Службі безпеки України та Державній фіскальній службі України в проведенні слідчих дій. Сьогодні правоохоронці проводять низку обшуків на об’єктах Укрзалізниці”, — йдеться в повідомленні.

В Укрзалізниці повідомляється, що здійснюється досудове розслідування щодо можливого зловживання службовим становищем та ухилення від сплати податків відносно посадових осіб приватних компаній та Укрзалізниці.

Також наголошується, що АТ “Укрзалізниця” готова надати правоохоронцям усю необхідну інформацію.

Нагадаємо, СБУ виявила закупку неякісних запчастин для потреб Укрзалізниці на 100 млн грн.