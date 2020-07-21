СБУ и ГФС проводят обыски на объектах Укрзализныци

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 92884 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 107432 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 112292 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 142521 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 113780 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 136574 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103169 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102707 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104964 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102236 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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СБУ и ГФС проводят обыски на объектах Укрзализныци

СБУ и ГФС проводят обыски на объектах Укрзализныци

Киев  •  УНН

 • 22845 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Служба безопасности Украины и Государственная фискальная служба проводят ряд обысков на объектах Укрзализныци. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу УЗ.

"Укрзализныця способствует Службе безопасности Украины и Государственной фискальной службе Украины в проведении следственных действий. Сегодня правоохранители проводят ряд обысков на объектах Укрзализныци", - говорится в сообщении.

В Укрзализныце сообщается, что осуществляется досудебное расследование в отношении возможного злоупотребления служебным положением и уклонения от уплаты налогов в отношении должностных лиц частных компаний и Укрзализныци.

Также отмечается, что АО "Укрзализныця" готова предоставить правоохранителям всю необходимую информацию.

Напомним, СБУ обнаружила закупку некачественных запчастей для нужд Укрзализныци на 100 млн грн.

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