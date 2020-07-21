СБУ и ГФС проводят обыски на объектах Укрзализныци
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Служба безопасности Украины и Государственная фискальная служба проводят ряд обысков на объектах Укрзализныци. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу УЗ.
"Укрзализныця способствует Службе безопасности Украины и Государственной фискальной службе Украины в проведении следственных действий. Сегодня правоохранители проводят ряд обысков на объектах Укрзализныци", - говорится в сообщении.
В Укрзализныце сообщается, что осуществляется досудебное расследование в отношении возможного злоупотребления служебным положением и уклонения от уплаты налогов в отношении должностных лиц частных компаний и Укрзализныци.
Также отмечается, что АО "Укрзализныця" готова предоставить правоохранителям всю необходимую информацию.
Напомним, СБУ обнаружила закупку некачественных запчастей для нужд Укрзализныци на 100 млн грн.