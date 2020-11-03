В Днепропетровской области разоблачили схему поставок краденых деталей военных вертолетов в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Днепропетровской области Служба безопасности Украины совместно со Службой внешней разведки Украины блокировала систематическое хищение авиационных комплектующих со стратегического отечественного предприятия. Во время последней "сделки" силовики предотвратили передачу вертолетного двигателя стоимостью 980 тыс. долларов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует УНН.
"По предварительной версии следствия, организовали противоправную схему владельцы российской авиационной компании. Посредники, в том числе должностные лица стратегического предприятия, похищали по их заказу двигатели и авиационные запчасти для вертолетов "Ми-2", "Ми-8", "Ми-17" и их модификаций. Похищенную продукцию посредники вывозили за границу вне таможенного контроля. Оборудование, по поддельным документам, дельцы продавали оборонным компаниям с Ближнего Востока и в страны бывшего СНГ. Оперативники спецслужбы провели операцию, подготовленную с использованием оперативных возможностей Службы внешней разведки. Правоохранители задержали фигурантов при попытке продажи авиационного двигателя стоимостью 980 тысяч долларов США", - говорится в сообщении.
Отмечается, что техническая экспертиза установила, что двигатель относится к товарам двойного использования и может устанавливаться на военные вертолеты.
"В ходе проведения обысков в офисах украинских посредников и местах проживания злоумышленников было обнаружено авиационные запчасти для вертолетов "Ми-2" и "Ми-8". Также изъяты черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов", - добавили в СБУ.
Указывается, что сейчас согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины правоохранители задержали начальника отдела стратегического предприятия. Должностному сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Продолжаются следственные действия для установления всех участников незаконной сделки.
Как сообщалось ранее в УНН, контрабанда некачественных запчастей из РФ: СБУ обнаружила очередную "схему" в Укрзализныце.