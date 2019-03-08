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У Белграді пройшов Марш солідарності за рівні права

У Белграді пройшов Марш солідарності за рівні права

Київ • УНН

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БЄЛГРАД-КИЇВ. 8 березня. УНН. У п'ятницю, 8 березня, в столиці Сербії, як і в інших країнах світу пройшов Марш солідарності за рівні права до Міжнародного жіночого Дня, передає УНН.

У Марші солідарності взяли участь близько 350 осіб. Учасниками акції були, як жінки, так і чоловіки.

"Важливо, щоб чоловіки підтримували такі заходи, це робить наше суспільство більш ліберальним і відкритим. Я підтримую жінок тому, що це важливо для всього суспільства. Наприклад, є проблеми в нерівній оплаті і все ще продовжують звертати увагу хто ти - чоловік чи жінка. Існує величезна сегрегація між чоловіками і жінками і це маргіналізує суспільство", - вважає Марко, що прийшов підтримати акцію.

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"Я дуже рада, що ми заповнили всі вулиці. Це дуже важливо, тому що ми показуємо наші вимоги щодо прав людини, а також корупції в країні і це все стосується жінок", - розповіла УНН представниця організаторів заходу.

Під час ходи центром столиці учасники скандували гасла: "Фемінізм - це наш вибір", "За рівні соціальні права", "Ні - насильству" та інші.

Громадський порядок забезпечували близько 50 поліцейських. У той же час, провокацій з боку перехожих або навмисних дій з перешкоджання заходу не було.

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"Я дуже задоволена, як проходить акція солідарності. Я тут, щоб висловити свою солідарність з правами жінок. Я працюю в Міністерстві внутрішніх справ, але я прийшла сюди висловити свою особисту думку. Я хочу, щоб ми намагалися поліпшити ситуацію з правами жінок. Чесно кажучи, в нашій країні суспільство дуже патріархальне, і в цьому плані є проблеми, жінка залишається дуже незначною і нечутною. Я вважаю це неправильно ", - поділилася враженнями з УНН учасниця Акції Катаріна.

Як писав УНН, в Києві також пройшов Марш жінок до Міжнародного жіночого дня. Відзначимо, ця дата відзначається на рівні ООН з 1975 року, метою є просування рівних прав.

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