На марше за права женщин в столице в людей бросили пиротехнику

"Во время движения колонны полицейские отделили двух мужчин, которые пытались совершить провокацию и драку, и еще одного, который бросил в людей пиротехнику", - сообщили в полиции.



Как сообщал УНН, задержанных во время марша за права женщин в Киеве доставили в райотдел полиции .



После первоочередной проверки их действиям будет дана правовая оценка.



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Как сообщал УНН, главной улице столицы двинулась шествие за права женщин.