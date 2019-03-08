На марше за права женщин в столице в людей бросили пиротехнику
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. На марше за права женщин в Киеве людей бросили пиротехнику Об этом сообщили УНН в полиции столицы.
"Во время движения колонны полицейские отделили двух мужчин, которые пытались совершить провокацию и драку, и еще одного, который бросил в людей пиротехнику", - сообщили в полиции.
Как сообщал УНН, задержанных во время марша за права женщин в Киеве доставили в райотдел полиции .
После первоочередной проверки их действиям будет дана правовая оценка.
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Как сообщал УНН, главной улице столицы двинулась шествие за права женщин.