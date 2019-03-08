На марші за права жінок у столиці в людей кинули піротехніку
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. На марші за права жінок у Києві в людей кинули піротехніку Про це УНН повідомили у поліції столиці.
"Під час руху колони поліцейські відмежували двох чоловіків, які намагалися вчинити провокацію та бійку, та ще одного, котрий кинув у людей піротехніку", - повідомили у поліції.
Як повідомляв УНН, затриманих під час маршу за права жінок у Києві доставили до райвідділку поліції.
Після першочергової перевірки їх діям буде надана правова оцінка.
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Як повідомляв УНН, головною вулицею столиці рушила хода за права жінок.