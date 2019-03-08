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В Белграде прошел Марш солидарности за равные права

В Белграде прошел Марш солидарности за равные права

Киев  •  УНН

 • 7806 просмотра

БЕЛГРАД-КИЕВ. 8 марта. УНН. В пятницу, 8 марта, в столице Сербии, как и в других странах мира прошел Марш солидарности за равные права к Международному женскому Дню, передает УНН.

В Марше солидарности приняли участие около 350 человек. Участниками акции были, как женщины, так и мужчины.

"Важно, чтобы мужчины поддерживали такие мероприятия, это делает наше общество более либеральным и открытым. Я поддерживаю женщин потому, что это важно для всего общества. Например, есть проблемы в неравной оплате и все еще продолжают обращать внимание кто ты – мужчина или женщина. Существует огромная сегрегация между мужчинами и женщинами и это маргинализирует общество", - считает Марко, пришедший поддержать акцию.

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"Я очень рада, что мы заполнили все улицы. Это очень важно, потому что мы показываем наши требования относительно прав человека, а также коррупции в стране и это все касается женщин", - рассказала УНН представительница организаторов мероприятия.

Во время шествия центром столицы участники скандировали лозунги: "Феминизм – это наш выбор", "За равные социальные права", "Нет – насилию" и другие.

Общественный порядок обеспечивали около 50 полицейских. В то же время, провокаций со стороны прохожих или преднамеренных действий по препятствованию мероприятия не было.

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"Я очень довольна, как проходит акция солидарности. Я здесь, чтобы выразить свою солидарность с правами женщин. Я работаю в Министерстве внутренних дел, но я пришла сюда выразить свое личное мнение. Я хочу, чтобы мы пытались улучшить ситуацию с правами женщин. Честно говоря, в нашей стране общество очень патриархальное, и в этом плане есть проблемы, женщина остается очень незначительной и неслышной. Я считаю это неправильно", - поделилась впечатлениями с УНН участница Акции Катарина.

Как писал УНН, в Киеве также прошел Марш женщин к Международному женскому дню. Отметим, эта дата отмечается на уровне ООН с 1975 года, целью является продвижение равных прав.

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