У Балтійському морі обірвався підводний кабель "Ростелекому": що відомо

ukenru
Ексклюзив
09:17 • 9154 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
06:50 • 68568 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 114982 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 149052 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 207024 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 167894 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 150182 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 124507 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109639 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103711 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 113887 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 117060 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 110770 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 116140 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 110118 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 166317 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 164994 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 297722 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 325789 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 260950 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 36411 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 40919 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 110770 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 90873 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 116993 перегляди
Актуальне
У Балтійському морі обірвався підводний кабель "Ростелекому": що відомо

У Балтійському морі обірвався підводний кабель "Ростелекому": що відомо

Київ • УНН

 • 60058 перегляди

У Фінській затоці пошкоджено два кабелі "Ростелекому", що з'єднують Санкт-Петербург і Калінінград. Ремонтні роботи триватимуть близько тижня, їх контролює берегова охорона Фінляндії.

У Балтійському морі обірвався кабель російського "Ростелекому". Ремонтні роботи триватимуть близько тижня, залежно від погодних умов. Про це інформує Yle та Bloomberg з посиланням на "Ростелеком", передає УНН.

Деталі

Зазначається, что в рф повідомили, що підводний кабель "Ростелекома" було пошкоджено в Балтійському морі. В компанії заявили, що пошкодження трапилося внаслідок "невстановленого зовнішнього впливу". Наразі тривають відновлювальні роботи, інцидент поки що не вплинув на абонентів.

Yle повідомляє, що є два пошкоджені кабелі. Один з них – кабель "Балтика", який наразі ремонтують. Берегова охорона Фінської затоки контролює роботи. За відновлення кабелю відповідає російський корабель. 

Менеджер з підготовки в Міністерстві зайнятості та економіки Карі Клемм розповів, що два кабелі, що пролягають між Санкт-Петербургом і Калінінградом, обірвалися у Фінській затоці. Про їх несправність у міністерстві повідомили ще 27 грудня.

За оцінками Клемма, роботи з ремонту кабелю триватимуть близько тижня, залежно від погодних умов.

Клемм не прокоментував, чи пов'язані пошкодження російських кабелів із обривами кабелів у Фінській затоці на Різдво.

Нагадаємо

25 грудня 2024 року електрокабель EstLink 2, що з'єднує Естонію та Фінляндію, аварійно відключився. 

Шведська влада зняла підозри з судна "Vezhen" щодо пошкодження кабелю в Балтиці03.02.25, 17:16 • 28255 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Новини Світу
baltiiske-moreБалтійське море
finliandiiaФінляндія
estoniiaЕстонія

Звернутися з питань розміщення реклами