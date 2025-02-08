У Балтійському морі обірвався підводний кабель "Ростелекому": що відомо
Київ • УНН
У Фінській затоці пошкоджено два кабелі "Ростелекому", що з'єднують Санкт-Петербург і Калінінград. Ремонтні роботи триватимуть близько тижня, їх контролює берегова охорона Фінляндії.
У Балтійському морі обірвався кабель російського "Ростелекому". Ремонтні роботи триватимуть близько тижня, залежно від погодних умов. Про це інформує Yle та Bloomberg з посиланням на "Ростелеком", передає УНН.
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Зазначається, что в рф повідомили, що підводний кабель "Ростелекома" було пошкоджено в Балтійському морі. В компанії заявили, що пошкодження трапилося внаслідок "невстановленого зовнішнього впливу". Наразі тривають відновлювальні роботи, інцидент поки що не вплинув на абонентів.
Yle повідомляє, що є два пошкоджені кабелі. Один з них – кабель "Балтика", який наразі ремонтують. Берегова охорона Фінської затоки контролює роботи. За відновлення кабелю відповідає російський корабель.
Менеджер з підготовки в Міністерстві зайнятості та економіки Карі Клемм розповів, що два кабелі, що пролягають між Санкт-Петербургом і Калінінградом, обірвалися у Фінській затоці. Про їх несправність у міністерстві повідомили ще 27 грудня.
За оцінками Клемма, роботи з ремонту кабелю триватимуть близько тижня, залежно від погодних умов.
Клемм не прокоментував, чи пов'язані пошкодження російських кабелів із обривами кабелів у Фінській затоці на Різдво.
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