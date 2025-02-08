У Балтійському морі обірвався підводний кабель "Ростелекому": що відомо

У Балтійському морі обірвався кабель російського "Ростелекому". Ремонтні роботи триватимуть близько тижня, залежно від погодних умов. Про це інформує Yle та Bloomberg з посиланням на "Ростелеком", передає УНН.

Деталі

Зазначається, что в рф повідомили, що підводний кабель "Ростелекома" було пошкоджено в Балтійському морі. В компанії заявили, що пошкодження трапилося внаслідок "невстановленого зовнішнього впливу". Наразі тривають відновлювальні роботи, інцидент поки що не вплинув на абонентів.

Yle повідомляє, що є два пошкоджені кабелі. Один з них – кабель "Балтика", який наразі ремонтують. Берегова охорона Фінської затоки контролює роботи. За відновлення кабелю відповідає російський корабель.

Менеджер з підготовки в Міністерстві зайнятості та економіки Карі Клемм розповів, що два кабелі, що пролягають між Санкт-Петербургом і Калінінградом, обірвалися у Фінській затоці. Про їх несправність у міністерстві повідомили ще 27 грудня.

За оцінками Клемма, роботи з ремонту кабелю триватимуть близько тижня, залежно від погодних умов.

Клемм не прокоментував, чи пов'язані пошкодження російських кабелів із обривами кабелів у Фінській затоці на Різдво.

Нагадаємо

25 грудня 2024 року електрокабель EstLink 2, що з'єднує Естонію та Фінляндію, аварійно відключився.

Шведська влада зняла підозри з судна "Vezhen" щодо пошкодження кабелю в Балтиці