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В Балтийском море оборвался подводный кабель "Ростелекома": что известно

В Балтийском море оборвался подводный кабель "Ростелекома": что известно

Киев  •  УНН

 • 3273 просмотра

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В Финском заливе повреждены два кабеля "Ростелекома", соединяющие Санкт-Петербург и Калининград. Ремонтные работы продлятся около недели, их контролирует береговая охрана Финляндии.

В Балтийском море оборвался кабель российского "Ростелекома". Ремонтные работы продлятся около недели, в зависимости от погодных условий. Об этом информирует Yle и Bloomberg со ссылкой на "Ростелеком", передает УНН.

Детали

Отмечается, что в рф сообщили, что подводный кабель "Ростелекома" был поврежден в Балтийском море. В компании заявили, что повреждение случилось в результате "неустановленного внешнего воздействия". Сейчас продолжаются восстановительные работы, инцидент пока не повлиял на абонентов.

Yle сообщает, что есть два поврежденных кабеля. Один из них - кабель "Балтика", который сейчас ремонтируют. Береговая охрана Финского залива контролирует работы. За восстановление кабеля отвечает российский корабль. 

Менеджер по подготовке в Министерстве занятости и экономики Кари Клемм рассказал, что два кабеля, пролегающие между Санкт-Петербургом и Калининградом, оборвались в Финском заливе. Об их неисправности в министерстве сообщили еще 27 декабря.

По оценкам Клемма, работы по ремонту кабеля продлятся около недели, в зависимости от погодных условий.

Клемм не прокомментировал, связаны ли повреждения российских кабелей с обрывами кабелей в Финском заливе на Рождество.

Напомним

25 декабря 2024 года электрокабель EstLink 2, соединяющий Эстонию и Финляндию, аварийно отключился. 

Шведские власти сняли подозрения с судна «Vezhen» относительно повреждения кабеля в Балтике03.02.25, 17:16 • 26919 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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