В Балтийском море оборвался подводный кабель "Ростелекома": что известно
Киев • УНН
В Финском заливе повреждены два кабеля "Ростелекома", соединяющие Санкт-Петербург и Калининград. Ремонтные работы продлятся около недели, их контролирует береговая охрана Финляндии.
В Балтийском море оборвался кабель российского "Ростелекома". Ремонтные работы продлятся около недели, в зависимости от погодных условий. Об этом информирует Yle и Bloomberg со ссылкой на "Ростелеком", передает УНН.
Детали
Отмечается, что в рф сообщили, что подводный кабель "Ростелекома" был поврежден в Балтийском море. В компании заявили, что повреждение случилось в результате "неустановленного внешнего воздействия". Сейчас продолжаются восстановительные работы, инцидент пока не повлиял на абонентов.
Yle сообщает, что есть два поврежденных кабеля. Один из них - кабель "Балтика", который сейчас ремонтируют. Береговая охрана Финского залива контролирует работы. За восстановление кабеля отвечает российский корабль.
Менеджер по подготовке в Министерстве занятости и экономики Кари Клемм рассказал, что два кабеля, пролегающие между Санкт-Петербургом и Калининградом, оборвались в Финском заливе. Об их неисправности в министерстве сообщили еще 27 декабря.
По оценкам Клемма, работы по ремонту кабеля продлятся около недели, в зависимости от погодных условий.
Клемм не прокомментировал, связаны ли повреждения российских кабелей с обрывами кабелей в Финском заливе на Рождество.
Напомним
25 декабря 2024 года электрокабель EstLink 2, соединяющий Эстонию и Финляндию, аварийно отключился.
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