Шведские власти сняли подозрения с судна «Vezhen» относительно повреждения кабеля в Балтике

Судно «Vezhen» подозревали в умышленном повреждении кабеля передачи данных в Балтийском море. Сейчас Швеция позволила ему продолжить свой путь - и больше не предполагает саботажа.

Передает УНН со ссылкой на dpa-AFX.

Детали

Власти Швеции освободили судно «Vezhen», которое принадлежит болгарской компании Navigation Maritime Bulgare и ходит под флагом Мальты. Экипаж грузового судна ранее заподозрили в умышленном повреждении оптоволоконного кабеля, проходящего в Балтийском море между Швецией и Латвией. Однако, согласно шведским источникам, ущерб в январе не был вызван диверсией. Об этом заявила шведская прокуратура в понедельник, 3 февраля.

Напомним

В ночь на воскресенье, 26 января, было обнаружено повреждение кабеля связи между Швецией и Латвией. Болгарское судно «Vezhen» было задержано национальной оперативной группой Швеции, - было начато предварительное расследование серьезной диверсии.

Комментарий

Сейчас следствие четко показывает, что это не диверсия. Установлено, что обрыву кабеля способствовала комбинация погодных условий, а также недостатки оборудования и морской подготовки. Предварительное расследование было систематическим и тщательным, чтобы выяснить инцидент - отметил в пресс-релизе старший прокурор отдела национальной безопасности Матс Люнгквист.

Повреждение кабелей в Балтийском море могло произойти из-за аварии, а не из-за диверсии рф - WP