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Шведские власти сняли подозрения с судна «Vezhen» относительно повреждения кабеля в Балтике

Шведские власти сняли подозрения с судна «Vezhen» относительно повреждения кабеля в Балтике

Киев  •  УНН

 • 4759 просмотра

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Прокуратура Швеции установила, что повреждение подводного кабеля между Швецией и Латвией не было диверсией. Причиной инцидента стала комбинация погодных условий и технических недостатков.

Судно «Vezhen» подозревали в умышленном повреждении кабеля передачи данных в Балтийском море. Сейчас Швеция позволила ему продолжить свой путь - и больше не предполагает саботажа.

Передает УНН со ссылкой на dpa-AFX.

Детали

Власти Швеции освободили судно «Vezhen», которое принадлежит болгарской компании Navigation Maritime Bulgare и ходит под флагом Мальты. Экипаж грузового судна ранее заподозрили в умышленном повреждении оптоволоконного кабеля, проходящего в Балтийском море между Швецией и Латвией. Однако, согласно шведским источникам, ущерб в январе не был вызван диверсией. Об этом заявила шведская прокуратура в понедельник, 3 февраля.

Напомним

В ночь на воскресенье, 26 января, было обнаружено повреждение кабеля связи между Швецией и Латвией. Болгарское судно «Vezhen» было задержано  национальной оперативной группой Швеции, - было начато предварительное расследование серьезной диверсии.

Комментарий

Сейчас следствие четко показывает, что это не диверсия. Установлено, что обрыву кабеля способствовала комбинация погодных условий, а также недостатки оборудования и морской подготовки. Предварительное расследование было систематическим и тщательным, чтобы выяснить инцидент

- отметил в пресс-релизе старший прокурор отдела национальной безопасности Матс Люнгквист.

Повреждение кабелей в Балтийском море могло произойти из-за аварии, а не из-за диверсии рф - WP19.01.25, 23:40 • 82004 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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