У Балтійському морі між Латвією та Швецією було пошкоджено підводний оптоволоконний кабель

Підводний волоконно-оптичний кабель "Латвійського державного радіотелецентру" було пошкоджено у Балтійському морі сьогодні, 26 січня. Наразі є підстави припускати, що кабель має значні пошкодження, які пов’язані із зовнішнім впливом. Про це повідомляє LSM, передає УНН.

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Як пише видання, в неділю вранці був пошкоджений підводний волоконно-оптичний кабель "Латвійського державного радіотелецентру" у Балтійському морі. У системі моніторингу передачі даних цього центру зафіксовано перебої в послугах передачі даних на ділянці Вентспілс – Готланд. Наразі є підстави припускати, що кабель має значні пошкодження та пошкодження пов’язані із зовнішнім впливом.

Зважаючи на те, що глибина кабелю перевищує 50 метрів, тип пошкодження буде встановлено лише після початку ремонтних робіт. Військово-морські сили негайно направили патрульний корабель для виявлення ймовірно задіяного судна.

У орієнтовному районі пошкодження кабелю виявлено два кораблі, які перебували за межами територіального моря та виключної економічної зони Латвії.

Нагадаємо

У Балтійському морі виявлено пошкодження ще одного силового кабелю зі слідами від якоря. Міністр оборони Швеції підтвердив, що це третій пошкоджений кабель після інциденту з судном Yi Peng 3.