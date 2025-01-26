В Балтийском море между Латвией и Швецией был поврежден подводный оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией
Киев • УНН
В Балтийском море обнаружено повреждение подводного оптоволоконного кабеля «Латвийского государственного радиотелецентра». На месте инцидента замечены два корабля за пределами территориальных вод Латвии.
Подводный волоконно-оптический кабель "Латвийского государственного радиотелецентра" был поврежден в Балтийском море сегодня, 26 января. Сейчас есть основания предполагать, что кабель имеет значительные повреждения, связанные с внешним воздействием. Об этом сообщает LSM, передает УНН.
Детали
Как пишет издание, в воскресенье утром был поврежден подводный волоконно-оптический кабель "Латвийского государственного радиотелецентра" в Балтийском море. В системе мониторинга передачи данных этого центра зафиксированы перебои в услугах передачи данных на участке Вентспилс - Готланд. Сейчас есть основания предполагать, что кабель имеет значительные повреждения и повреждения связаны с внешним воздействием.
Учитывая то, что глубина кабеля превышает 50 метров, тип повреждения будет установлен только после начала ремонтных работ. Военно-морские силы немедленно направили патрульный корабль для выявления вероятно задействованного судна.
В ориентировочном районе повреждения кабеля обнаружены два корабля, которые находились за пределами территориального моря и исключительной экономической зоны Латвии.
Напомним
В Балтийском море обнаружено повреждение еще одного силового кабеля со следами от якоря. Министр обороны Швеции подтвердил, что это третий поврежденный кабель после инцидента с судном Yi Peng 3.