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В Балтийском море между Латвией и Швецией был поврежден подводный оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией

В Балтийском море между Латвией и Швецией был поврежден подводный оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией

Киев  •  УНН

 • 4286 просмотра

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В Балтийском море обнаружено повреждение подводного оптоволоконного кабеля «Латвийского государственного радиотелецентра». На месте инцидента замечены два корабля за пределами территориальных вод Латвии.

Подводный волоконно-оптический кабель "Латвийского государственного радиотелецентра" был поврежден в Балтийском море сегодня, 26 января. Сейчас есть основания предполагать, что кабель имеет значительные повреждения, связанные с внешним воздействием. Об этом сообщает LSM, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, в воскресенье утром был поврежден подводный волоконно-оптический кабель "Латвийского государственного радиотелецентра" в Балтийском море. В системе мониторинга передачи данных этого центра зафиксированы перебои в услугах передачи данных на участке Вентспилс - Готланд. Сейчас есть основания предполагать, что кабель имеет значительные повреждения и повреждения связаны с внешним воздействием.

Учитывая то, что глубина кабеля превышает 50 метров, тип повреждения будет установлен только после начала ремонтных работ. Военно-морские силы немедленно направили патрульный корабль для выявления вероятно задействованного судна.

В ориентировочном районе повреждения кабеля обнаружены два корабля, которые находились за пределами территориального моря и исключительной экономической зоны Латвии.

Напомним

В Балтийском море обнаружено повреждение еще одного силового кабеля со следами от якоря. Министр обороны Швеции подтвердил, что это третий поврежденный кабель после инцидента с судном Yi Peng 3.

Павел Башинский

Павел Башинский

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