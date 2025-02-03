Шведська влада зняла підозри з судна "Vezhen" щодо пошкодження кабелю в Балтиці

Судно "Vezhen" підозрювали у навмисному пошкодженні кабелю передачі даних у Балтійському морі. Наразі Швеція дозволила йому продовжити свій шлях - і більше не припускає саботажу.

Передає УНН із посиланням на dpa-AFX.

Деталі

Влада Швеції звільнила судно "Vezhen", яке належить болгарській компанії Navigation Maritime Bulgare і ходить під прапором Мальти. Екіпаж вантажного судна раніше запідозрили в навмисному пошкодженні оптоволоконного кабелю, що проходить у Балтійському морі між Швецією та Латвією. Однак, згідно зі шведськими джерелами, шкода в січні не була спричинена диверсією. Про це заявила шведська прокуратура в понеділок, 3 лютого.

Нагадаємо

В ніч на неділю, 26 січня, було виявлено пошкодження кабелю зв'язку між Швецією і Латвією. Болгарське судно "Vezhen" було затримано національною оперативною групою Швеції, - було розпочато попереднє розслідування серйозної диверсії.

Коментар

Зараз слідство чітко показує, що це не диверсія. Встановлено, що обриву кабелю сприяла комбінація погодних умов, а також недоліки обладнання та морської підготовки. Попереднє розслідування було систематичним і ретельним, щоб з'ясувати інцидент - зазначив у прес-релізі старший прокурор відділу національної безпеки Матс Люнгквіст.

Пошкодження кабелів у Балтійському морі могло статися через аварію, а не через диверсію рф — WP