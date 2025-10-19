У багатоповерхівці Києва спалахнула пожежа, врятовано 7 людей, серед них 3 дитини – ДСНС
Київ • УНН
У Деснянському районі Києва сталася пожежа на шостому поверсі дев'ятиповерхівки. Рятувальники ДСНС врятували 7 осіб, серед них 3 дитини, та евакуювали 10 мешканців.
В Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що квартира зайнялась на шостому поверсі дев'ятиповерхівки у Деснянському районі столиці. Про це повідомляє УНН із посиланням на інформацію рятувальників.
Деталі
Завдяки оперативним діям підрозділів ДСНС врятовано 7 осіб, з них 3 дитини. Ще 10 мешканців з верхніх поверхів вивели на свіже повітря. Під час гасіння вогнеборці в квартирі виявили постраждалого чоловіка, якого передали медикам "швидкої
Як повідомили рятувальники, пожежу вдалося ліквідувати за годину – її причини наразі з'ясовуються.
