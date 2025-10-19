В многоэтажке Киева вспыхнул пожар, спасены 7 человек, среди них 3 ребенка – ГСЧС

$41.640.00
Эксклюзив
15:10 • 8684 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
14:19 • 11210 просмотра
Конец мира на Ближнем Востоке? Израиль нанес мощные авиаудары по Газе после атак боевиков - СМИVideo
19 октября, 09:24 • 14948 просмотра
россияне выпустили по Украине более 3270 ударных дронов и 1370 авиабомб за неделю - ЗеленскийVideo
Эксклюзив
19 октября, 08:44 • 23484 просмотра
В Винницкой области мужчина поджег себя и своего сына
18 октября, 21:14 • 39234 просмотра
путин готов отдать Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донецком
18 октября, 20:45 • 51302 просмотра
В Ирландии арестовали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко
Эксклюзив
18 октября, 10:58 • 46804 просмотра
В Виннице водитель наехал на полицейского
Эксклюзив
18 октября, 08:50 • 45970 просмотра
В Тернопольской области бразилец зарезал своего соотечественникаVideo
18 октября, 00:34 • 53327 просмотра
Зеленский и Трамп в Белом доме: говорили о Tomahawk, возможном мире с Россией и энергетической помощи Украине
17 октября, 23:31 • 72157 просмотра
Трамп не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk: встреча лидеров была напряженной
Популярные новости
Посланник Трампа Виткофф давил на украинскую делегацию по поводу передачи россии Донецкой области - WP19 октября, 06:30 • 20580 просмотра
В Днепре произошла стычка между местными жителями и военными ТЦК: подробности19 октября, 07:27 • 6638 просмотра
В Германии среди украинских беженцев выявили сотни граждан Венгрии - Welt19 октября, 08:15 • 10299 просмотра
Украинский молодежный сленг: словарь современных слов и терминовPhoto19 октября, 08:35 • 25495 просмотра
Пророссийский евродепутат от Румынии пригрозила "переломать ноги Зеленскому"Photo13:06 • 11092 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
Эксклюзив
15:10 • 8716 просмотра
Украинский молодежный сленг: словарь современных слов и терминовPhoto19 октября, 08:35 • 25579 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 109704 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 131327 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 154881 просмотра
Дочь Антонио Бандераса вышла замуж: Стелла сыграла роскошную свадьбу со звездными гостями в ИспанииPhoto16:07 • 484 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 27058 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 33221 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 51149 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 53551 просмотра
В многоэтажке Киева вспыхнул пожар, спасены 7 человек, среди них 3 ребенка – ГСЧС

Киев • УНН

 • 1062 просмотра

В Деснянском районе Киева произошел пожар на шестом этаже девятиэтажки. Спасатели ГСЧС спасли 7 человек, среди них 3 ребенка, и эвакуировали 10 жильцов.

В многоэтажке Киева вспыхнул пожар, спасены 7 человек, среди них 3 ребенка – ГСЧС

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что квартира загорелась на шестом этаже девятиэтажки в Деснянском районе столицы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию спасателей.

Детали

Благодаря оперативным действиям подразделений ГСЧС спасены 7 человек, из них 3 ребенка. Еще 10 жителей с верхних этажей вывели на свежий воздух. Во время тушения пожарные в квартире обнаружили пострадавшего мужчину, которого передали медикам "скорой помощи".

– рассказали в ГСЧС.

Как сообщили спасатели, пожар удалось ликвидировать за час – его причины сейчас выясняются.

В Киеве с вечера тушат масштабный пожар в многоэтажке на Печерске: кадры с места происшествия18.10.25, 10:19 • 5254 просмотра

Степан Гафтко

ОбществоКиев
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Киев