В многоэтажке Киева вспыхнул пожар, спасены 7 человек, среди них 3 ребенка – ГСЧС
Киев • УНН
В Деснянском районе Киева произошел пожар на шестом этаже девятиэтажки. Спасатели ГСЧС спасли 7 человек, среди них 3 ребенка, и эвакуировали 10 жильцов.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что квартира загорелась на шестом этаже девятиэтажки в Деснянском районе столицы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию спасателей.
Детали
Благодаря оперативным действиям подразделений ГСЧС спасены 7 человек, из них 3 ребенка. Еще 10 жителей с верхних этажей вывели на свежий воздух. Во время тушения пожарные в квартире обнаружили пострадавшего мужчину, которого передали медикам "скорой помощи".
Как сообщили спасатели, пожар удалось ликвидировать за час – его причины сейчас выясняются.
