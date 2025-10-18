В Киеве с вечера тушат масштабный пожар в многоэтажке на Печерске: кадры с места происшествия
Киев • УНН
Сообщение о пожаре на улице Шота Руставели поступило 17 октября в 22:03. Огонь охватил 400 квадратных метров семиэтажки, ликвидация продолжается.
В Киеве с вечера продолжается ликвидация пожара в жилом доме на Печерске, сообщили в ГУ ГСЧС в столице в субботу, пишет УНН.
Подробности
Вечером 17 октября в 22:03 поступило сообщение о пожаре на улице Шота Руставели.
Произошло возгорание в одной из квартир на 4-м этаже семиэтажки. Тушение пожара осложняется спецификой здания. Огонь распространился на верхние этажи по пустотам дома, деревянным перегородкам и перекрытиям. Сейчас пожар локализован на площади 400 кв. м. Ликвидация продолжается.
На месте работает более 100 спасателей и 29 единиц основной и специальной спасательной техники.
"К счастью, жертв и пострадавших нет", - указали в ГСЧС.
По данным КГГА, в связи с перекрытием движения транспорта на участке ул. Саксаганского – ул. Шота Руставели внесены изменения в работу общественного транспорта.
Автобусы № 69 в направлении Дворца спорта движутся по измененному маршруту: ул. Жилянская – ул. Большая Васильковская – пл. Украинских Героев – ул. Рогнединская, далее – по собственному маршруту. Четыре троллейбуса курсируют так: № 9-К, № 3, № 40 – до ул. Жилянской; № 14 – от Ботанического сада до Дворца спорта.
