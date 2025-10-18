У Києві з вечора гасять масштабну пожежу в багатоповерхівці на Печерську: кадри з місця події
Київ • УНН
Повідомлення про пожежу на вулиці Шота Руставелі надійшло 17 жовтня о 22:03. Вогонь охопив 400 квадратних метрів семиповерхівки, ліквідація триває.
У Києві з вечора триває ліквідація пожежі в житловому будинку на Печерську, повідомили у ГУ ДСНС у столиці у суботу, пише УНН.
Деталі
Ввечері 17 жовтня о 22:03 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Шота Руставелі.
Сталося загоряння в одній із квартир на 4-му поверсі семиповерхівки. Гасіння пожежі ускладнюється специфікою будівлі. Вогонь поширився на верхні поверхи по пустотах будинку, дерев'яних перегородках та перекриттях. Наразі пожежу локалізовано на площі 400 кв. м. Ліквідація триває.
На місці працює понад 100 рятувальників та 29 одиниць основної та спеціальної рятувальної техніки.
"На щастя, жертв та постраждалих немає", - вказали у ДСНС.
За даними КМДА, у зв’язку з перекриттям руху транспорту на ділянці вул. Саксаганського – вул. Шота Руставелі внесені зміни в роботу громадського транспорту.
Автобуси № 69 у напрямку Палацу спорту рухаються за зміненим маршрутом: вул. Жилянська – вул. Велика Васильківська – пл. Українських Героїв – вул. Рогнідинська, далі – за власним маршрутом. Чотири тролейбуси курсують так: № 9-К, № 3, № 40 – до вул. Жилянської; № 14 – від Ботанічного саду до Палацу спорту.
Пожежа у недіючій будівлі в Подільському районі Києва: у КМДА повідомили деталі16.10.25, 00:28 • 4616 переглядiв