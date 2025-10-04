У 72 тисячах осель на Донеччині відновили електроенергію - ОВА

У 72 тисячах осель на Донеччині, після атаки по енергетиці, відновили електроенергію. Ще близько 20 тисяч осель досі без електроенергії. Про це повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.

