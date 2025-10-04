У 72 тисячах осель на Донеччині відновили електроенергію - ОВА
Київ • УНН
На Донеччині відновлено електропостачання у 72 тисячах осель після атаки на енергетику. Близько 20 тисяч домівок залишаються без світла, енергетики працюють над вирішенням проблеми.
У 72 тисячах осель на Донеччині, після атаки по енергетиці, відновили електроенергію. Ще близько 20 тисяч осель досі без електроенергії. Про це повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.
72 тисячі домівок на Донеччині знову з електрикою. Фахівці оперативно ліквідовують наслідки вчорашнього удару по енергетиці. Більша частина людей, які вчора залишилися без електропостачання, сьогодні вже його знову мають
Зазначається, що ще близько 20 тисяч осель досі без світла, але наші енергетики працюють над вирішенням проблеми.
Нагадаємо
3 жовтня внаслідок ворожих обстрілів частина Донеччини залишилася без електропостачання. Зокрема, знеструмлено Дружківку, Костянтинівку та деякі райони Краматорська.