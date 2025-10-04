В 72 тысячах домов в Донецкой области восстановили электроэнергию - ОВА

В 72 тысячах домов в Донецкой области, после атаки по энергетике, восстановили электроэнергию. Еще около 20 тысяч домов до сих пор без электроэнергии. Об этом сообщает начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

72 тысячи домов в Донецкой области снова с электричеством. Специалисты оперативно ликвидируют последствия вчерашнего удара по энергетике. Большая часть людей, которые вчера остались без электроснабжения, сегодня уже его снова имеют