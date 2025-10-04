В 72 тысячах домов в Донецкой области восстановили электроэнергию - ОВА
Киев • УНН
В Донецкой области восстановлено электроснабжение в 72 тысячах домов после атаки на энергетику. Около 20 тысяч домов остаются без света, энергетики работают над решением проблемы.
В 72 тысячах домов в Донецкой области, после атаки по энергетике, восстановили электроэнергию. Еще около 20 тысяч домов до сих пор без электроэнергии. Об этом сообщает начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.
72 тысячи домов в Донецкой области снова с электричеством. Специалисты оперативно ликвидируют последствия вчерашнего удара по энергетике. Большая часть людей, которые вчера остались без электроснабжения, сегодня уже его снова имеют
Отмечается, что еще около 20 тысяч домов до сих пор без света, но наши энергетики работают над решением проблемы.
Напомним
3 октября в результате вражеских обстрелов часть Донецкой области осталась без электроснабжения. В частности, обесточены Дружковка, Константиновка и некоторые районы Краматорска.