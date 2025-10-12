$41.510.00
Ексклюзив
14:28
Тиждень великих змін: астропрогноз на 13–19 жовтня
12:27 • 5700 перегляди
Українські військові звільнили від окупантів Малі Щербаки у Запорізькій областіVideo
11 жовтня, 16:00 • 61303 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo
11 жовтня, 14:06 • 88828 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям
11 жовтня, 13:21 • 47878 перегляди
Є хороші варіанти, сильні ідеї: Зеленський обговорив з Трампом посилення української ППО
11 жовтня, 12:56 • 51487 перегляди
Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю
11 жовтня, 12:10 • 40220 перегляди
Дрони СБУ уразили НПЗ “Башнафта”, який за 1400 кілометрів від України - джерело
11 жовтня, 08:54 • 30069 перегляди
У Києві в авто знайшли відомого блогера з простреленою головою: поліція розпочала кримінальне провадження
10 жовтня, 19:08 • 37864 перегляди
Зеленський незадоволений захистом київських ТЕЦ
10 жовтня, 17:04 • 44197 перегляди
Свириденко внесла до Ради подання щодо призначення міністром культури Тетяни Бережної
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Тиждень великих змін: астропрогноз на 13–19 жовтня

Київ • УНН

 4774 перегляди

Цей тиждень, з 13 по 19 жовтня, обіцяє бути одним із найпотужніших за останній місяць, несучи оновлення та глибокі трансформації. Астролог Ксенія Базиленко розповіла про вплив планет на творчість, фінанси та можливі конфлікти.

Тиждень великих змін: астропрогноз на 13–19 жовтня

Цей тиждень обіцяє бути одним із найпотужніших за останній місяць. Планети формують конфігурації, що несуть оновлення, натхнення та глибокі трансформації. Першу половину очікуйте приливу творчості, кохання та фінансових можливостей. Середина тижня потребуватиме спокою й тверезості, а кінець тижня подарує  прозріння. Про це спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.  

Цей тиждень стане одним із найсильніших за останній місяць. На небі формується кілька потужних конфігурацій, що створюють відчуття руху, оновлення і переродження

- каже вона.

Плутон — символ глибинних змін

За словами астролога, Плутон закінчує ретроградний рух у знаку Водолія та переходить у прямий рух. Ця подія важлива не лише для тижня — вона визначальна на наступні 20 років, адже саме зараз формуються основи нового світового порядку, каже фахівчиня.

"Ми починаємо період глобальної перебудови: старі структури поступово руйнуються, а на їхньому місці народжується щось принципово нове — інші закони, технології, правила гри у світі", - розповідає Базиленко.

 Конфігурація "Парус" — союз планет покоління

На небі вже пів року тримається надзвичайно важлива конфігурація, яка об’єднує головні планети покоління: Плутон, Уран, Сатурн і Нептун. Цього тижня до неї долучається Венера, утворюючи конфігурацію "Парус", де є гармонійний тригон із Плутоном та Ураном, каже астролог.

За її словами це говорить про:

  • сильну творчу енергію, що пробуджується в кожному з нас;
    • натхнення в любові та бажання змінювати своє життя на краще;
      • нові можливості у фінансах, дизайні, моді, мистецтві та сфері краси.

        Однак "стрижнем" цього астрологічного паруса виступає напружена опозиція Венери та Нептуна, яка може породжувати ілюзії. Астролог радить уникати самообману, надмірних фантазій і страхів. Щоб повною мірою використати енергію тижня, потрібно дивитись на речі реально, не прикрашаючи дійсність і не ховатися від правди.

        Венера з понеділка переходить у знак Терезів — і нам усім хочеться тепла, гармонії, кохання, затишку вдома. Зараз чудовий час, щоб прикрасити своє житло, оновити гардероб або просто відчути красу моменту. Творчі люди отримають потужний імпульс

        - наголошує Базиленко.

        Напруга середини тижня

        Як зазначає астролог, у вівторок-середу Луна в опозиції до Плутона може викликати емоційні сплески, роздратування чи навіть конфлікти. Варто уникати дій під впливом емоцій. Якщо залишатися спокійними — відкриються великі можливості, каже Базиленко.

        15–17 жовтня на небі формується Тау-квадрат між Сонцем, Юпітером і Хіроном. Це може дати гучні політичні заяви, подвійні стандарти, спроби маніпуляцій з боку лідерів. Базиленко зазначає, що не варто вірити одразу гучним словам — потрібно перевіряти  факти.

        Кінець тижня — глибина й прозріння

        18–19 жовтня Меркурій, Марс і Прозерпина з’єднаються в Скорпіоні, створюючи надзвичайну інтуїцію, гострий розум і здатність бачити суть. Це дні для тих, хто шукає істину — психологів, дослідників, астрологів, наголошує астролог.

        "Також можливі важливі політичні рішення або переломні моменти у військових подіях і кардинальних рішень, щодо війни", - додає вона.

        Підсумовуючи, Базиленко каже, що початок тижня принесе потужну хвилю натхнення, любові, творчої енергії та фінансової удачі. Цей час варто використати для нових проєктів, романтики та створення краси навколо себе. Середина тижня навпаки вимагатиме стриманості.Загалом ці дні допоможуть залишити позаду старе і відчути силу змін, які закладають основу для нової ери.

        Овен

        Період пов’язаний із почуттями й партнерством. Займіться своїми стосунками, як у роботі, так і в особистому житті. Головне — не жити ілюзіями та не звинувачувати інших у тому, що відбувається. Дивіться на ситуацію тверезо й спокійно — і тоді саме ви вийдете переможцем.

        Телець

        Це час внутрішньої гармонії й натхнення. Ви можете знайти нові цікаві заняття, що подарують задоволення й стабільність. Тиждень чудово підходить для наведення ладу в фінансах, а також для роботи над своїм образом і красою. Не бійтеся проявляти себе й відчувати насолоду від життя.

        Близнюки

        Для вас — один із найпотужніших періодів року. Життя наповнюється яскравими подіями, несподіваними знайомствами, енергією радості. Використайте ці дні для натхнення, творчості, кохання. Знайдіть своє улюблене хобі — воно може стати джерелом не лише задоволення, а й прибутку.

        Рак

        Домашня гармонія та спокій стають вашим пріоритетом. Проведіть більше часу вдома, створіть собі комфорт і тепло. Але не провокуйте конфліктів — намагайтеся чути інших.

        У другій половині тижня енергія гармонізується, і ви відчуєте, як ваші стосунки стають м’якшими й глибшими.

        Лев

        Тиждень динамічний, насичений новими зустрічами та можливостями. Ви в центрі уваги — сяйте! Можливі приємні знайомства, флірт і навіть початок кохання. Але пам’ятайте — емоції потрібно контролювати. Занадто різкі слова можуть зіпсувати все, тому обирайте дипломатію.

        Діва

        Прекрасний фінансовий період. Ви можете знайти нові джерела доходу або реалізувати старі ідеї. Ваші проєкти приносять прибуток, якщо ви проявите креативність і віру в себе. У коханні також можливі зміни — старі стосунки можуть відійти, щоб звільнити місце для нового.

        Терези

        Ви в центрі подій. Ваша чарівність приваблює увагу, а енергія допомагає досягати цілей. Однак у середині тижня варто уникати конфліктів і не вступати в суперечки з керівництвом чи близькими. Займіться собою — зміна стилю або іміджу зараз принесе вам не лише задоволення, а й удачу.

        Скорпіон

        Ваш час глибоких відкриттів. Ви можете зрозуміти те, що довго залишалося таємницею. Інтуїція неймовірно сильна, тому прислухайтеся до неї. Ваші слова мають велику силу — вимовляйте лише те, що дійсно хочете реалізувати. Зберігайте спокій, не поспішайте — усе вдасться.

         Стрілець

        Чудовий період для нових починань, проєктів і співпраці. Ви можете притягнути у своє життя нових союзників і навіть друзів, які допоможуть вам реалізувати ваші мрії. Не бійтеся проявляти ініціативу, і тоді вас помітять. Вихідні — для відпочинку й радості в колі друзів.

         Козоріг

        Відкриваються великі можливості у професійній сфері. Ви можете просунутися кар’єрно, отримати нову посаду чи підвищення. Ваші амбіції зараз виправдані, адже Всесвіт підтримує ваші прагнення. Вірте у свій успіх і не втрачайте момент — удача на вашому боці.

         Водолій

        Ви можете вийти на новий рівень, проявити себе яскраво та нестандартно. Це час духовного і професійного зростання. Гарний період для навчання, подорожей і співпраці з іноземцями. Але в середині тижня стримуйте емоції — один необережний вислів може зруйнувати довіру.

        Риби

        Час глибокої трансформації. Ви можете вирішити багато старих проблем і нарешті закрити важливі життєві етапи. Не бійтеся ризикувати й діяти рішуче. Головне — не тікати у світ ілюзій. Якщо будете чітко бачити ціль, то вже незабаром отримаєте результати, про які давно мріяли.

        Лілія Подоляк

