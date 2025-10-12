Неделя больших перемен: астропрогноз на 13–19 октября

Эта неделя обещает быть одной из самых мощных за последний месяц. Планеты формируют конфигурации, несущие обновления, вдохновение и глубокие трансформации. В первую половину ожидайте прилива творчества, любви и финансовых возможностей. Середина недели потребует спокойствия и трезвости, а конец недели подарит прозрение. Об этом специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Эта неделя станет одной из самых сильных за последний месяц. На небе формируется несколько мощных конфигураций, создающих ощущение движения, обновления и перерождения - говорит она.

Плутон — символ глубинных изменений

По словам астролога, Плутон заканчивает ретроградное движение в знаке Водолея и переходит в прямое движение. Это событие важно не только для недели — оно определяющее на следующие 20 лет, ведь именно сейчас формируются основы нового мирового порядка, говорит специалист.

"Мы начинаем период глобальной перестройки: старые структуры постепенно разрушаются, а на их месте рождается что-то принципиально новое — другие законы, технологии, правила игры в мире", - рассказывает Базиленко.

Конфигурация "Парус" — союз планет поколения

На небе уже полгода держится чрезвычайно важная конфигурация, объединяющая главные планеты поколения: Плутон, Уран, Сатурн и Нептун. На этой неделе к ней присоединяется Венера, образуя конфигурацию "Парус", где есть гармоничный тригон с Плутоном и Ураном, говорит астролог.

По ее словам это говорит о:

сильной творческой энергии, пробуждающейся в каждом из нас;

вдохновении в любви и желании менять свою жизнь к лучшему;

новых возможностях в финансах, дизайне, моде, искусстве и сфере красоты.

Однако "стержнем" этого астрологического паруса выступает напряженная оппозиция Венеры и Нептуна, которая может порождать иллюзии. Астролог советует избегать самообмана, чрезмерных фантазий и страхов. Чтобы в полной мере использовать энергию недели, нужно смотреть на вещи реально, не приукрашивая действительность и не прячась от правды.

Венера с понедельника переходит в знак Весов — и нам всем хочется тепла, гармонии, любви, уюта дома. Сейчас прекрасное время, чтобы украсить свое жилище, обновить гардероб или просто почувствовать красоту момента. Творческие люди получат мощный импульс - подчеркивает Базиленко.

Напряжение середины недели

Как отмечает астролог, во вторник-среду Луна в оппозиции к Плутону может вызвать эмоциональные всплески, раздражение или даже конфликты. Стоит избегать действий под влиянием эмоций. Если оставаться спокойными — откроются большие возможности, говорит Базиленко.

15–17 октября на небе формируется Тау-квадрат между Солнцем, Юпитером и Хироном. Это может дать громкие политические заявления, двойные стандарты, попытки манипуляций со стороны лидеров. Базиленко отмечает, что не стоит верить сразу громким словам — нужно проверять факты.

Конец недели — глубина и прозрение

18–19 октября Меркурий, Марс и Прозерпина соединятся в Скорпионе, создавая необычайную интуицию, острый ум и способность видеть суть. Это дни для тех, кто ищет истину — психологов, исследователей, астрологов, подчеркивает астролог.

"Также возможны важные политические решения или переломные моменты в военных событиях и кардинальных решений, касающихся войны", - добавляет она.

Подытоживая, Базиленко говорит, что начало недели принесет мощную волну вдохновения, любви, творческой энергии и финансовой удачи. Это время стоит использовать для новых проектов, романтики и создания красоты вокруг себя. Середина недели наоборот потребует сдержанности. В целом эти дни помогут оставить позади старое и почувствовать силу изменений, которые закладывают основу для новой эры.

Овен

Период связан с чувствами и партнерством. Займитесь своими отношениями, как в работе, так и в личной жизни. Главное — не жить иллюзиями и не обвинять других в происходящем. Смотрите на ситуацию трезво и спокойно — и тогда именно вы выйдете победителем.

Телец

Это время внутренней гармонии и вдохновения. Вы можете найти новые интересные занятия, которые подарят удовольствие и стабильность. Неделя прекрасно подходит для наведения порядка в финансах, а также для работы над своим образом и красотой. Не бойтесь проявлять себя и чувствовать наслаждение от жизни.

Близнецы

Для вас — один из самых мощных периодов года. Жизнь наполняется яркими событиями, неожиданными знакомствами, энергией радости. Используйте эти дни для вдохновения, творчества, любви. Найдите свое любимое хобби — оно может стать источником не только удовольствия, но и прибыли.

Рак

Домашняя гармония и покой становятся вашим приоритетом. Проведите больше времени дома, создайте себе комфорт и тепло. Но не провоцируйте конфликтов — старайтесь слышать других.

Во второй половине недели энергия гармонизируется, и вы почувствуете, как ваши отношения становятся мягче и глубже.

Лев

Неделя динамичная, насыщенная новыми встречами и возможностями. Вы в центре внимания — сияйте! Возможны приятные знакомства, флирт и даже начало любви. Но помните — эмоции нужно контролировать. Слишком резкие слова могут испортить все, поэтому выбирайте дипломатию.

Дева

Прекрасный финансовый период. Вы можете найти новые источники дохода или реализовать старые идеи. Ваши проекты приносят прибыль, если вы проявите креативность и веру в себя. В любви также возможны изменения — старые отношения могут отойти, чтобы освободить место для нового.

Весы

Вы в центре событий. Ваше обаяние привлекает внимание, а энергия помогает достигать целей. Однако в середине недели стоит избегать конфликтов и не вступать в споры с руководством или близкими. Займитесь собой — смена стиля или имиджа сейчас принесет вам не только удовольствие, но и удачу.

Скорпион

Ваше время глубоких открытий. Вы можете понять то, что долго оставалось тайной. Интуиция невероятно сильна, поэтому прислушивайтесь к ней. Ваши слова имеют большую силу — произносите только то, что действительно хотите реализовать. Сохраняйте спокойствие, не спешите — все удастся.

Стрелец

Прекрасный период для новых начинаний, проектов и сотрудничества. Вы можете привлечь в свою жизнь новых союзников и даже друзей, которые помогут вам реализовать ваши мечты. Не бойтесь проявлять инициативу, и тогда вас заметят. Выходные — для отдыха и радости в кругу друзей.

Козерог

Открываются большие возможности в профессиональной сфере. Вы можете продвинуться по карьерной лестнице, получить новую должность или повышение. Ваши амбиции сейчас оправданы, ведь Вселенная поддерживает ваши стремления. Верьте в свой успех и не упускайте момент — удача на вашей стороне.

Водолей

Вы можете выйти на новый уровень, проявить себя ярко и нестандартно. Это время духовного и профессионального роста. Хороший период для обучения, путешествий и сотрудничества с иностранцами. Но в середине недели сдерживайте эмоции — одно неосторожное высказывание может разрушить доверие.

Рыбы

Время глубокой трансформации. Вы можете решить многие старые проблемы и наконец закрыть важные жизненные этапы. Не бойтесь рисковать и действовать решительно. Главное — не убегать в мир иллюзий. Если будете четко видеть цель, то уже вскоре получите результаты, о которых давно мечтали.

