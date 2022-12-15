Подарок на Новый год: астролог рассказала, как выбрать в зависимости от знака зодиака

Цитата

«Для того, чтобы выбрать подарок, нужно знать расположение не Солнца, как все привыкли, а Венеры. Венера отвечает за подарки и чувство радости и у каждого человека ее расположение индивидуально. Если выбирать подарок как это делают обычно, оно так не работает, это будет поверхностная трактовка», – рассказала астролог.

Детали

Чтобы вычислить расположение Венеры, достаточно ввести этот запрос в поиск, найти сайты, которые это и вычисляют, и ввести дату рождения человека, которому выбирается подарок. Если человек по знаку Зодиака, например Овен, но расположение Венеры находится в Близнецах, то, соответственно, подарок нужно выбирать как для Близнецов.

Овен

Если Венера оказалась в знаке Овна, то данному человеку будут интересны темы оружия или спорта. Также это могут быть подарки краткосрочного использования. К примеру, боксы с косметикой.

Телец

Актуальным будет все, что связано с комфортом, все, что создает его. К примеру, абонемент на массаж или вещь для домашнего комфорта. Кроме того, интересной для Тельца будет тема красоты, например, посещение салона или СПА. А также все, что связано с растениями и уходом за ними.

Близнецы

Интересны будут информационные вещи, например, курсы, лекции. Могут быть книги, в частности научная литература, которая раскрывает интересную информацию и носители по типу телефонов, умных часов и все то, что делает жизнь более удобной.

Рак

Для Раков интересны подарки, несущие определенные эмоции или значимость. К примеру, вещи, сделанные своими руками, амулеты, кулоны. Кроме того, можно подарить эзотерическую литературу или по теме культурного наследия.

Лев

Львам интересны будут дорогие подарки или те, которые можно продемонстрировать другим. К примеру, украшения, билеты на концерты, тренинги или стендапы. Также может быть путешествие, но элитарного происхождения.

Дева

В первую очередь эти люди оценят практические подарки. Например, по теме здоровья: поездка в санаторий, курс по нутрициологии. Возможны также книги, несущие в себе полезную информацию, канцелярские товары. Кроме того, Девам могут быть интересные товары натурального происхождения.

Весы

Здесь подойдут парные подарки, то есть рассчитанные на двоих. Например, билеты на концерт на двоих, поход в СПА на двоих. Могут быть и подарки, связанные с культурными мероприятиями: выставки и арт-объекты. Кроме того, в данном знаке зодиака Венера находится в сильной позиции, так что таким людям будут интересны подарки на тему красоты.

Скорпион

Лучшими станут подарки с финансовым признаком. Это могут быть деньги или другие материальные ресурсы, дорогостоящая техника. Также Скорпионы оценят презенты эротического характера, например игрушки, потому что это сексуально направленный знак.

Стрелец

Лучше всего подарить путешествия, лекции, поездки, образовательные темы, но в формате наставничества. Также это люди, интересующиеся духовными практиками.

Козерог

Козерог оценит все подарки, относящиеся к работе: записные книжки, ручки, облегчающие работу товары, электронные носители. Хорошим подарком будут часы, поэтому Козерог отвечает за тему понимания и уважения ко времени.

Водолей

Этим людям нужно дарить что-то нестандартное. Также Водолей оценит все, что касается информационных технологий, новых разработок. Интересным будет и все, что связано, со звуком: наушники, колонки, носители музыки.

Рыбы

Больше следует обратить внимание на эзотерические, духовные вещи и все то, что предполагает будущее. К примеру, медитации, посещение йоги, карты таро. Также заинтересуют подарки, несущие значимость. Например, родовое дерево, фотографии, потому что эти люди достаточно ностальничны.