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Подарунок на Новий рік: астролог розповіла, як обрати в залежності від знаку зодіака

Подарунок на Новий рік: астролог розповіла, як обрати в залежності від знаку зодіака

Київ • УНН

 • 1023325 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. При виборі подарунку на Новий рік варто орієнтуватися не на розташування Сонця в знаку зодіака, а на розташування Венери, адже вона відповідає за тему подарунків. Про те, як її вирахувати індивідуально для кожної людини та який подарунок краще обрати, журналісту УНН розповіла астролог Маша Берест.

Цитата

«Для того, щоб обрати подарунок, потрібно знати розташування не Сонця, як всі звикли, а Венери. Венера відповідає за подарунки та відчуття радості і в кожної людини її розташування індивідуальне. Якщо обирати подарунок як це роблять зазвичай, воно так не працює, це буде поверхове трактування», – розповіла астролог.

Деталі

Щоб вирахувати розташування Венери, достатньо ввести цей запит в пошук, знайти сайти, які це й вираховують, і ввести дату народження людини, якій обирається подарунок. Якщо людина за знаком Зодіаку, наприклад, Овен, але розташування Венери знаходиться у Близнюках, то, відповідно, подарунок потрібно обирати як для Близнюків.

Овен

Якщо Венера опинилася у знаку Овна, то даній людині будуть цікаві теми зброї чи спорту. Також це можуть бути подарунки короткострокового використання. Наприклад, бокси з косметикою.

Телець

Актуальним буде все, що пов’язане з комфортом, все, що створює його. Наприклад, абонемент на масаж чи річ для домашнього комфорту. Крім того, цікавим для Тельця буде тема краси, наприклад, відвідування салону чи СПА. А також все, що пов'язане з рослинами і доглядом за ними.

Близнюки

Цікавими будуть інформаційні речі, наприклад, курси, лекції. Можуть бути книги, зокрема, наукова література, яка розкриває цікаву інформацію та носії по типу телефонів, розумних годинників і все те, що робить життя більш зручним.

Рак

Для Раків цікавими будуть подарунки, що несуть певні емоції чи значимість. Наприклад, речі, зроблені своїми руками, амулети, кулони. Крім того, можна подарувати езотеричну літературу чи на тему культурної спадщини.

Лев

Левам цікавими будуть дорогі подарунки чи ті, які можна продемонструвати іншим. Наприклад, прикраси, квитки на концерти, тренінги чи стендапи. Також може бути подорож, проте елітарного походження.

Діва

У першу чергу ці люди оцінять практичні подарунки. Наприклад, по темі здоров’я: поїздка до санаторію, курс з нутриціології. Можуть бути також книжки, що несуть в собі корисну інформацію, канцелярські товари. Крім того, Дівам можуть біти цікаві товари натурального походження.

Терези

Тут підійдуть парні подарунки, тобто розраховані на двох. Наприклад, квитки на концерт на двох, похід до СПА на двох. Можуть бути і подарунки, пов’язані з культурними заходами: виставки та арт об'єкти. Крім того, в даному знаку зодіаку Венера знаходиться в сильній позиції, тож таким людям будуть цікаві подарунки на тему краси.

Скорпіон

Найкращими стануть подарунки із фінансовою ознакою. Це можуть бути гроші чи інші матеріальні ресурси, дорога техніка. Також Скорпіони оцінять презенти еротичного характеру, наприклад, іграшки, тому що це сексуально направлений знак.

Стрілець

Краще всього подарувати подорожі, лекції, поїздки, освітні теми, але у форматі наставництва. Також це люди, які цікавляться духовними практиками.

Козеріг

Козеріг оцінить всі подарунки, які стосуються роботи: записники, ручки, товари, що полегшують роботу, електронні носії. Хорошим подарунком буде годинник, тому Козеріг відповідає за тему розуміння і поваги до часу.

Водолій

Цим людям потрібно дарувати щось нестандартне. Також Володій оцінить все, що стосується інформаційних технологій, нових розробок. Цікавим буде і все, що пов’язане, зі звуком: навушники, колонки, носії музики.

Риби

Більше варто звернути увагу на езотеричні, духовні речі і все те, що передбачає майбутнє. Наприклад, медитації, відвідування йоги, карти таро. Також зацікавлять подарунки, що несуть значимість. Наприклад, родове дерево, фотографії, бо ці люди досить ностальнічні.

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