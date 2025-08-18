$41.340.11
14:38 • 3664 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
14:23 • 8022 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
13:21 • 11648 перегляди
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Ексклюзив
13:19 • 14482 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
11:50 • 19630 перегляди
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Ексклюзив
18 серпня, 08:34 • 81544 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
18 серпня, 08:23 • 90530 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку Photo
18 серпня, 03:44 • 53546 перегляди
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захочеPhoto
17 серпня, 18:51 • 70499 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 78024 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Тиск на активістів та неповага до ЗСУ: "суддю Майдану" Жернакова звинуватили у монополізації Громадської ради доброчесності

Київ • УНН

 • 162 перегляди

Михайла Жернакова звинуватили у маніпуляціях з виборами до Громадської ради доброчесності та фінансових махінаціях з коштами іноземних донорів. Активісти протестують проти його діяльності та звинувачують у приховуванні інформації про гранти.

Тиск на активістів та неповага до ЗСУ: "суддю Майдану" Жернакова звинуватили у монополізації Громадської ради доброчесності

"Суддю Майдана", виконавчого директора ГО "Фундація DEJURE" Михайла Жернакова звинуватили у просуванні "потрібних" кандидатів до складу Громадської ради доброчесності (ГРД) та у фінансових махінаціях з коштами іноземних донорів. "Судово-юридична газета" опублікувала деталі скандалу під час виборів до цієї ради. Про це повідомляє УНН із посиланням на УНІАН.

Виконавчого директора грантової організації "Фундація DEJURE" та власника "контрольних пакетів акцій" у двох останніх складах ГРД Михайла Жернакова, звинуватили у маніпуляціях з виборами членів ГРД, просуванні потрібних особисто йому кандидатів до складу ГРД ("списки Жернакова"), тиску на окремих представників громадськості, інтригах, наклепі, "узурпації влади" та навіть у фінансових махінаціях з коштами від іноземних донорів, які надійшли для "підтримки судової реформи в Україні

- повідомляється у матеріалі.

Видання зазначило, що під час процедури виборів до Громадської ради доброчесності спалахнув скандал – троє її членів ще діючого складу – Костянтин Смолов, Олександр Волошин та Тетяна Катриченко зняли свої кандидатури на знак протесту проти діяльності Жернакова. Громадські активісти назвали його та ГО "Фундація DEJURE" монополістами у підтримці діяльності ГРД за іноземні кошти та звинуватили у приховуванні інформації про надання грантів на сотні тисяч доларів США.

"На "підтримку ГРД" лише американські партнери виділили більше $500 тис. (майже 21 млн. гривень)", – пише "Судово-юридична газета".

Також Жернакова звинуватили у приховуванні інформації не тільки від членів ради, але й від іноземних партнерів, тобто донорів, зазначають автори матеріалу.

У підсумку, громадські активісти звинуватили Жернакова у формуванні в "ручному режимі" списку осіб, яких потрібно відібрати до складу Громадської ради доброчесності.

Список осіб, яких потрібно відібрати до складу ГРД був складений заздалегідь та проговорений з іншими громадськими організаціями, які формують склад ради. Вказаним ГО був навіть розісланий проект бюлетеню, в якому було зазначено, яких кандидатів необхідно підтримати під час виборів. Відтак, кандидати до нового складу ГРД були поділені "на бажаних" та "не бажаних

- наголосили громадські активісти.

Видання повідомило, що про "чесноти" Михайла Жернакова було відомо дуже давно, але так званий "громадський сектор" роками намагався не помічати очевидних речей, бо, ймовірно, так було "потрібно".

Зокрема, пише "Судово-юридична газета", призначений у 2012 році Януковичем на посаду судді Вінницького окружного адміністративного суду Жернаков 19 лютого 2014 року задовольнив позов прокуратури та скасував рішення Хмільницької міської ради, в якому вимагалося засудити застосування зброї та спеціальних засобів на Майдані та вивести внутрішні війська з Києва.

Окрім того, ЗМІ звернули увагу на ухилення Жернакова від мобілізації.

14 грудня 2023 року Михайло Жернаков у місті Києві був затриманий співробітниками ТЦК та СП та доставлений до столичного Шевченківського районного ТЦК та СП. Підстава – порушення правил військового обліку військовозобов’язаних. Цікаво, що оскаржувати дії ТЦК Михайло Жернаков не став і 20 грудня 2023 року сплатив штраф у розмірі 5 300 гривень

- зазначає видання.

Воно пише, що з 2024 року Михайла Жернаков зарахований на посаду професора кафедри цивільного, господарського і фінансового права Полтавського юридичного інституту НЮУ ім. Я. Мудрого. Першим проректором НЮУ ім. Я. Мудрого у цей час був Микола Кучеревянко – його вітчим.

Як повідомлялося, 4 серпня 2025 року відбулися вибори четвертого складу Громадської ради доброчесності. Новий склад ГРД розпочав свою діяльність 15 серпня. Відповідно до ст. 87 Закону "Про судоустрій і статус суддів" ГРД у складі 20 членів утворюється з метою сприяння Вищій кваліфікаційній комісії суддів у встановленні відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності.

Лілія Подоляк

СуспільствоПолітика
Гривня
Вінницька область
Полтавська область
Збройні сили України
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ