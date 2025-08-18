$41.340.11
14:38 • 3094 просмотра
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Эксклюзив
14:23 • 6904 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
13:21 • 10695 просмотра
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Эксклюзив
13:19 • 13749 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
11:50 • 19090 просмотра
Будет эпохальным: министр экономики о новом Трудовом кодексе
Эксклюзив
18 августа, 08:34 • 79910 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
18 августа, 08:23 • 89064 просмотра
Европейские страны ограничивают покупку недвижимости гражданами рф: какие страны в спискеPhoto
18 августа, 03:44 • 52935 просмотра
Трамп: Зеленский может почти немедленно закончить войну с Россией, если захочетPhoto
17 августа, 18:51 • 69940 просмотра
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
Эксклюзив
17 августа, 10:14 • 77717 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Давление на активистов и неуважение к ВСУ: «судью Майдана» Жернакова обвинили в монополизации Общественного совета добропорядочности

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Михаила Жернакова обвинили в манипуляциях с выборами в Общественный совет добропорядочности и финансовых махинациях со средствами иностранных доноров. Активисты протестуют против его деятельности и обвиняют в сокрытии информации о грантах.

Давление на активистов и неуважение к ВСУ: «судью Майдана» Жернакова обвинили в монополизации Общественного совета добропорядочности

"Судью Майдана", исполнительного директора ОО "Фундация DEJURE" Михаила Жернакова обвинили в продвижении "нужных" кандидатов в состав Общественного совета добропорядочности (ОСД) и в финансовых махинациях со средствами иностранных доноров. "Судебно-юридическая газета" опубликовала детали скандала во время выборов в этот совет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на УНИАН.

Исполнительного директора грантовой организации "Фундация DEJURE" и владельца "контрольных пакетов акций" в двух последних составах ОСД Михаила Жернакова обвинили в манипуляциях с выборами членов ОСД, продвижении нужных лично ему кандидатов в состав ОСД ("списки Жернакова"), давлении на отдельных представителей общественности, интригах, клевете, "узурпации власти" и даже в финансовых махинациях со средствами от иностранных доноров, которые поступили для "поддержки судебной реформы в Украине".

- сообщается в материале.

Издание отметило, что во время процедуры выборов в Общественный совет добропорядочности вспыхнул скандал – трое его членов еще действующего состава – Константин Смолов, Александр Волошин и Татьяна Катриченко сняли свои кандидатуры в знак протеста против деятельности Жернакова. Общественные активисты назвали его и ОО "Фундация DEJURE" монополистами в поддержке деятельности ОСД за иностранные средства и обвинили в сокрытии информации о предоставлении грантов на сотни тысяч долларов США.

"На "поддержку ОСД" только американские партнеры выделили более $500 тыс. (почти 21 млн. гривен)", – пишет "Судебно-юридическая газета".

Также Жернакова обвинили в сокрытии информации не только от членов совета, но и от иностранных партнеров, то есть доноров, отмечают авторы материала.

В итоге, общественные активисты обвинили Жернакова в формировании в "ручном режиме" списка лиц, которых нужно отобрать в состав Общественного совета добропорядочности.

Список лиц, которых нужно отобрать в состав ОСД, был составлен заранее и проговорен с другими общественными организациями, формирующими состав совета. Указанным ОО был даже разослан проект бюллетеня, в котором было указано, каких кандидатов необходимо поддержать во время выборов. Следовательно, кандидаты в новый состав ОСД были поделены "на желаемых" и "нежелательных".

- подчеркнули общественные активисты.

Издание сообщило, что о "добродетелях" Михаила Жернакова было известно очень давно, но так называемый "общественный сектор" годами пытался не замечать очевидных вещей, потому что, вероятно, так было "нужно".

В частности, пишет "Судебно-юридическая газета", назначенный в 2012 году Януковичем на должность судьи Винницкого окружного административного суда Жернаков 19 февраля 2014 года удовлетворил иск прокуратуры и отменил решение Хмельницкого городского совета, в котором требовалось осудить применение оружия и специальных средств на Майдане и вывести внутренние войска из Киева.

Кроме того, СМИ обратили внимание на уклонение Жернакова от мобилизации.

14 декабря 2023 года Михаил Жернаков в городе Киеве был задержан сотрудниками ТЦК и СП и доставлен в столичный Шевченковский районный ТЦК и СП. Основание – нарушение правил воинского учета военнообязанных. Интересно, что оспаривать действия ТЦК Михаил Жернаков не стал и 20 декабря 2023 года оплатил штраф в размере 5 300 гривен.

- отмечает издание.

Оно пишет, что с 2024 года Михаил Жернаков зачислен на должность профессора кафедры гражданского, хозяйственного и финансового права Полтавского юридического института НЮУ им. Я. Мудрого. Первым проректором НЮУ им. Я. Мудрого в это время был Николай Кучеревянко – его отчим.

Как сообщалось, 4 августа 2025 года состоялись выборы четвертого состава Общественного совета добропорядочности. Новый состав ОСД начал свою деятельность 15 августа. В соответствии со ст. 87 Закона "О судоустройстве и статусе судей" ОСД в составе 20 членов образуется с целью содействия Высшей квалификационной комиссии судей в установлении соответствия судьи (кандидата на должность судьи) критериям профессиональной этики и добропорядочности.

Лилия Подоляк

Обществополитика
Гривна
Винницкая область
Полтавская область
Вооруженные силы Украины
Соединённые Штаты
Украина
Киев