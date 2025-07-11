Тихий повідомив, коли почнеться черговий раунд зустрічей української та американської сторони

Нові контакти української і американської сторони відбудуться вже в сьогодні, також вони продовжуватимуться наступного тижня. Хто саме прибуде до України від американської сторони поки що не анонсується з безпекових міркувань, повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий під час брифінгу, відповідаючи на запитання про візит до України спецпредставника президента США Дональда Трампа генерала Кіта Келлога, повідомляє УНН.

Деталі

Заплановані контакти між українською та американською сторонами. Деякі з них відбудуться вже сьогодні. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга матиме контакти з американською стороною. В нас попереду ще більше зустрічей на різному рівні, у тому числі наступного тижня - повідомив Тихий.

При цьому він відмовився сказати, хто прибуде до України від американської сторони, пояснивши це безпековими міркуваннями.

Що стосується конкретних візитів, то ми не анонсуємо з безпекових міркувань. Дочекаємося, поки буде готовність іншої сторони анонсувати - підкреслив речник МЗС.

Доповнення

Спецпредставник президента США Дональда Трампа, Кіт Келлог зазначив, що приїде у Київ в понеділок та пробуде в Україні цілий тиждень.

Дякую. Ми будемо там. Ми будем у Києві у понеділок. Цілий тиждень - повідомив Келлог.

Тихий також повідомив, що оборонна підтримка України з боку Сполучених Штатів Америки триває. Наразі відбувається робота американської та української команд щодо вирішення деталей по оборонним пакетам.