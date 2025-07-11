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Тихий сообщил, когда начнется очередной раунд встреч украинской и американской стороны

Киев • УНН

 • 428 просмотра

Сегодня и на следующей неделе состоятся новые контакты между украинской и американской сторонами. Спикер МИД Георгий Тихий не анонсирует, кто именно прибудет в Украину из соображений безопасности, хотя спецпредставитель президента США Кит Келлог ранее заявлял о своем визите в Киев.

Тихий сообщил, когда начнется очередной раунд встреч украинской и американской стороны

Новые контакты украинской и американской стороны состоятся уже сегодня, также они будут продолжаться на следующей неделе. Кто именно прибудет в Украину от американской стороны пока не анонсируется из соображений безопасности, сообщил представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий во время брифинга, отвечая на вопрос о визите в Украину спецпредставителя президента США Дональда Трампа генерала Кита Келлога, сообщает УНН.

Детали

Запланированы контакты между украинской и американской сторонами. Некоторые из них состоятся уже сегодня. Министр иностранных дел Андрей Сибига будет иметь контакты с американской стороной. У нас впереди еще больше встреч на разном уровне, в том числе на следующей неделе

 - сообщил Тихий.

При этом он отказался сказать, кто прибудет в Украину от американской стороны, объяснив это соображениями безопасности.

Что касается конкретных визитов, то мы не анонсируем из соображений безопасности. Дождемся, пока будет готовность другой стороны анонсировать

 - подчеркнул представитель МИД.

Дополнение

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа, Кит Келлог отметил, что приедет в Киев в понедельник и пробудет в Украине целую неделю.

Спасибо. Мы будем там. Мы будем в Киеве в понедельник. Целую неделю

- сообщил Келлог.

Тихий также сообщил, что оборонная поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов Америки продолжается. Сейчас происходит работа американской и украинской команд по решению деталей по оборонным пакетам.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политикаНовости Мира
Кит Келлог
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина
Киев
Tesla
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