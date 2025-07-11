Тихий сообщил, когда начнется очередной раунд встреч украинской и американской стороны
Киев • УНН
Сегодня и на следующей неделе состоятся новые контакты между украинской и американской сторонами. Спикер МИД Георгий Тихий не анонсирует, кто именно прибудет в Украину из соображений безопасности, хотя спецпредставитель президента США Кит Келлог ранее заявлял о своем визите в Киев.
Новые контакты украинской и американской стороны состоятся уже сегодня, также они будут продолжаться на следующей неделе. Кто именно прибудет в Украину от американской стороны пока не анонсируется из соображений безопасности, сообщил представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий во время брифинга, отвечая на вопрос о визите в Украину спецпредставителя президента США Дональда Трампа генерала Кита Келлога, сообщает УНН.
Детали
Запланированы контакты между украинской и американской сторонами. Некоторые из них состоятся уже сегодня. Министр иностранных дел Андрей Сибига будет иметь контакты с американской стороной. У нас впереди еще больше встреч на разном уровне, в том числе на следующей неделе
При этом он отказался сказать, кто прибудет в Украину от американской стороны, объяснив это соображениями безопасности.
Что касается конкретных визитов, то мы не анонсируем из соображений безопасности. Дождемся, пока будет готовность другой стороны анонсировать
Дополнение
Спецпредставитель президента США Дональда Трампа, Кит Келлог отметил, что приедет в Киев в понедельник и пробудет в Украине целую неделю.
Спасибо. Мы будем там. Мы будем в Киеве в понедельник. Целую неделю
Тихий также сообщил, что оборонная поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов Америки продолжается. Сейчас происходит работа американской и украинской команд по решению деталей по оборонным пакетам.