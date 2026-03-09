Туреччина перекинула шість винищувачів F-16 та ППО на північ Кіпру
Київ • УНН
Міноборони Туреччини розмістило 6 літаків F-16 та ППО для зміцнення безпеки. Заходи вжито після атаки на базу Акротірі та збиття ракети над Туреччиною.
Туреччина оголосила у понеділок про перекидання винищувачів F-16 та систем ППО на північ Кіпру, пише УНН з посиланням на заяву Міноборони країни.
Деталі
"У світлі останніх подій у нашому регіоні та в межах поетапного планування, спрямованого на зміцнення безпеки... станом на сьогодні" на півночі Кіпру "було розгорнуто 6 винищувачів F-16 та системи протиповітряної оборони", ідеться у заяві Міноборони Туреччини.
"Після оцінки ситуації та у разі потреби", як вказано, "будуть вжиті додаткові заходи".
Це відбувається на тлі війни на Близькому Сході. Як зазначає Reuters, останніми днями європейські держави почали розширювати військове розгортання на етнічно розділеному острові після того, як минулого тижня іранський безпілотник, який, на думку служб безпеки, був запущений "Хезболлою", союзником Ірану в Лівані, вразив британську авіабазу Акротірі на Кіпрі.
Минулого тижня засоби протиповітряної оборони НАТО збили балістичну ракету, запущену з Ірану в повітряний простір Туреччини. Член НАТО Туреччина в суботу застерегла Іран від запуску нових ракет у його бік.
Туреччина, як зазначається, також розкритикувала розгортання європейських військ на Кіпрі, назвавши це кроками, що ризикують втягнути острів у конфлікт.
Туреччина не визнає міжнародно визнану та члена Європейського Союзу греко-кіпрську адміністрацію на півдні острова та є єдиною країною, яка визнає турецько-кіпрську державу на півночі.
Туреччина розгортає винищувачі F-16 на Кіпрі - Reuters07.03.26, 23:41 • 11590 переглядiв