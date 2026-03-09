$43.730.0850.540.36
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 29722 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
8 березня, 14:42 • 53413 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 83633 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 49594 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
8 березня, 08:41 • 43809 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
8 березня, 08:15 • 32892 перегляди
"Ваші сила і роль - це не один день" - Зеленський привітав українок з 8 березняPhoto
7 березня, 13:30 • 40657 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
7 березня, 12:32 • 81901 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
7 березня, 10:22 • 45282 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
Туреччина перекинула шість винищувачів F-16 та ППО на північ Кіпру

Київ • УНН

 • 1128 перегляди

Міноборони Туреччини розмістило 6 літаків F-16 та ППО для зміцнення безпеки. Заходи вжито після атаки на базу Акротірі та збиття ракети над Туреччиною.

Туреччина перекинула шість винищувачів F-16 та ППО на північ Кіпру

Туреччина оголосила у понеділок про перекидання винищувачів F-16 та систем ППО на північ Кіпру, пише УНН з посиланням на заяву Міноборони країни.

Деталі

"У світлі останніх подій у нашому регіоні та в межах поетапного планування, спрямованого на зміцнення безпеки... станом на сьогодні" на півночі Кіпру "було розгорнуто 6 винищувачів F-16 та системи протиповітряної оборони", ідеться у заяві Міноборони Туреччини.

"Після оцінки ситуації та у разі потреби", як вказано, "будуть вжиті додаткові заходи".

Це відбувається на тлі війни на Близькому Сході. Як зазначає Reuters, останніми днями європейські держави почали розширювати військове розгортання на етнічно розділеному острові після того, як минулого тижня іранський безпілотник, який, на думку служб безпеки, був запущений "Хезболлою", союзником Ірану в Лівані, вразив британську авіабазу Акротірі на Кіпрі.

Минулого тижня засоби протиповітряної оборони НАТО збили балістичну ракету, запущену з Ірану в повітряний простір Туреччини. Член НАТО Туреччина в суботу застерегла Іран від запуску нових ракет у його бік.

Туреччина, як зазначається, також розкритикувала розгортання європейських військ на Кіпрі, назвавши це кроками, що ризикують втягнути острів у конфлікт.

Туреччина не визнає міжнародно визнану та члена Європейського Союзу греко-кіпрську адміністрацію на півдні острова та є єдиною країною, яка визнає турецько-кіпрську державу на півночі.

Туреччина розгортає винищувачі F-16 на Кіпрі - Reuters07.03.26, 23:41 • 11590 переглядiв

Юлія Шрамко

