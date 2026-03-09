$43.730.0850.540.36
06:12 • 10184 просмотра
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46 • 29681 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
8 марта, 14:42 • 53390 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
8 марта, 12:28 • 83596 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
8 марта, 11:12 • 49574 просмотра
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
8 марта, 08:41 • 43794 просмотра
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличияPhoto
8 марта, 08:15 • 32883 просмотра
"Ваши сила и роль - это не один день" - Зеленский поздравил украинок с 8 мартаPhoto
Эксклюзив
7 марта, 13:30 • 40657 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
7 марта, 12:32 • 81901 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
7 марта, 10:22 • 45281 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
публикации
Эксклюзивы
Турция перебросила шесть истребителей F-16 и ПВО на север Кипра

Киев • УНН

 • 1120 просмотра

Минобороны Турции разместило 6 самолетов F-16 и ПВО для укрепления безопасности. Меры приняты после атаки на базу Акротири и сбития ракеты над Турцией.

Турция перебросила шесть истребителей F-16 и ПВО на север Кипра

Турция объявила в понедельник о переброске истребителей F-16 и систем ПВО на север Кипра, пишет УНН со ссылкой на заявление Минобороны страны.

Подробности

"В свете последних событий в нашем регионе и в рамках поэтапного планирования, направленного на укрепление безопасности... по состоянию на сегодня" на севере Кипра "было развернуто 6 истребителей F-16 и системы противовоздушной обороны", говорится в заявлении Минобороны Турции.

"После оценки ситуации и в случае необходимости", как указано, "будут приняты дополнительные меры".

Это происходит на фоне войны на Ближнем Востоке. Как отмечает Reuters, в последние дни европейские государства начали расширять военное развертывание на этнически разделенном острове после того, как на прошлой неделе иранский беспилотник, который, по мнению служб безопасности, был запущен "Хезболлой", союзником Ирана в Ливане, поразил британскую авиабазу Акротири на Кипре.

На прошлой неделе средства противовоздушной обороны НАТО сбили баллистическую ракету, запущенную из Ирана в воздушное пространство Турции. Член НАТО Турция в субботу предостерегла Иран от запуска новых ракет в ее сторону.

Турция, как отмечается, также раскритиковала развертывание европейских войск на Кипре, назвав это шагами, которые рискуют втянуть остров в конфликт.

Турция не признает международно признанную и члена Европейского Союза греко-кипрскую администрацию на юге острова и является единственной страной, которая признает турецко-кипрское государство на севере.

07.03.26, 23:41

Юлия Шрамко

