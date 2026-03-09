Турция перебросила шесть истребителей F-16 и ПВО на север Кипра

Турция объявила в понедельник о переброске истребителей F-16 и систем ПВО на север Кипра, пишет УНН со ссылкой на заявление Минобороны страны.

Подробности

"В свете последних событий в нашем регионе и в рамках поэтапного планирования, направленного на укрепление безопасности... по состоянию на сегодня" на севере Кипра "было развернуто 6 истребителей F-16 и системы противовоздушной обороны", говорится в заявлении Минобороны Турции.

"После оценки ситуации и в случае необходимости", как указано, "будут приняты дополнительные меры".

Это происходит на фоне войны на Ближнем Востоке. Как отмечает Reuters, в последние дни европейские государства начали расширять военное развертывание на этнически разделенном острове после того, как на прошлой неделе иранский беспилотник, который, по мнению служб безопасности, был запущен "Хезболлой", союзником Ирана в Ливане, поразил британскую авиабазу Акротири на Кипре.

На прошлой неделе средства противовоздушной обороны НАТО сбили баллистическую ракету, запущенную из Ирана в воздушное пространство Турции. Член НАТО Турция в субботу предостерегла Иран от запуска новых ракет в ее сторону.

Турция, как отмечается, также раскритиковала развертывание европейских войск на Кипре, назвав это шагами, которые рискуют втянуть остров в конфликт.

Турция не признает международно признанную и члена Европейского Союза греко-кипрскую администрацию на юге острова и является единственной страной, которая признает турецко-кипрское государство на севере.

