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Туреччина та рф ведуть переговори про використання сирійського повітряного простору для військової операції

Туреччина та рф ведуть переговори про використання сирійського повітряного простору для військової операції

Київ • УНН

 • 356908 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Запланований турецький транскордонний наступ на північ Сирії підштовхує Анкару до переговорів із москвою щодо використання повітряного простору у спірному районі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Аrab News.

Експерти кажуть, що Туреччина, ймовірно, хоче отримати у росії дозволи на проведення операції, щоб не нашкодити двостороннім відносинам, які тривалий час були заручниками регіональних криз.

Деталі

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що давно передбачувана повітряна та наземна операція буде спрямована проти курдських ополченців у Сирії, і що Анкара провела переговори з москвою про деталі операції, включаючи відкриття повітряного простору.

Туреччина вважає курдське ополчення сирійським відгалуженням Робочої партії Курдистану, яку вона зараховує — разом із США та ЄС — до терористичного угруповання.

Анкара, яка натякнула на повномасштабну наземну операцію проти сирійських курдів, звинуватила їх у теракті в Стамбулі 13 листопада, внаслідок якого шестеро людей загинули та понад 80 отримали поранення, хоча курдські організації заперечують свою причетність.

Наприкінці листопада ракети, випущені з північної Сирії, потрапили в прикордонне турецьке місто Каркаміс і вбили трьох мирних жителів, прискоривши плани Анкари завдати удару у відповідь. Анкара прагне налагодити відносини із сирійським урядом для отримання схвалення на проведення операції з боку її влади.

Під час телефонної розмови з президентом росії володимиром путіним минулого тижня Ердоган запропонував створити тристоронній механізм між лідерами Туреччини, росії та Сирії для обговорення спільної контртерористичної стратегії. У той же час з боку москви звучали заяви про несхвалення наземної операції.

Туреччина вже провела три великомасштабні військові операції в Сирії — «Щит Євфрату» у 2016–2017 роках, «Оливкова гілка» у 2018 році та «Джерело миру» у 2019 році.

З кінця листопада триває операція «Кіготь-меч» спрямована проти сирійських курдських ополченців за допомогою далекобійних ударів і безпілотників, що викликало критику з боку США після того, як удари були завдані поблизу баз коаліції, де розміщені американські солдати.

Повідомляється також, що Туреччина приділяє першочергову увагу створенню коридору безпеки вздовж свого південного кордону із Сирією та націлена на міста Таль-Ріфаат та Манбідж. Тому очікується, що російське посередництво між Анкарою та Дамаском буде спрямоване на завдання ударів по містах у провінції Алеппо в ході майбутнього наступу. Зазначається також, що російська сторона вела переговори з сирійськими курдами для того, щоб переконати їх відійти від турецького кордону, але переговори не мали успіху.

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