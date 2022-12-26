Турция и рф ведут переговоры об использовании сирийского воздушного пространства для военной операции

Эксперты говорят, что Турция, вероятно, хочет получить у россии разрешения на проведение операции, чтобы не навредить двусторонним отношениям, которые долгое время были заложниками региональных кризисов.

Детали

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что давно предполагаемая воздушная и наземная операция будет направлена против курдских ополченцев в Сирии, и что Анкара провела переговоры с москвой о деталях операции, включая открытие воздушного пространства.

Турция считает курдское ополчение сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана, которую она причисляет — вместе с США и ЕС — к террористической группировке.

Анкара, которая намекнула на полномасштабную наземную операцию против сирийских курдов, обвинила их в теракте в Стамбуле 13 ноября, в результате которого шесть человек погибли и более 80 получили ранения, хотя курдские организации отрицает свою причастность.

В конце ноября ракеты, выпущенные из северной Сирии, попали в приграничный турецкий город Каркамис и убили трех мирных жителей, ускорив планы Анкары нанести ответный удар. Анкара стремится наладить отношения с сирийским правительством для получения одобрения на проведение операции со стороны ее властей.

Во время телефонного разговора с президентом россии владимиром путиным на прошлой неделе Эрдоган предложил создать трехсторонний механизм между лидерами Турции, россии и Сирии для обсуждения совместной контртеррористической стратегии. В тоже время со стороны москвы звучали заявления о неодобрении наземной операции.

Турция уже провела три крупномасштабные военные операции в Сирии — «Щит Евфрата» в 2016–2017 годах, «Оливковая ветвь» в 2018 году и «Источник мира» в 2019 году.

С конца ноября проводимая Анкарой операция «Коготь-меч» направлена против сирийских курдских ополченцев с помощью дальнобойных ударов и беспилотников, что вызвало критику со стороны США после того, как удары были нанесены вблизи баз коалиции, где размещены американские солдаты.

Сообщается также, что Турция уделяет первоочередное внимание созданию коридора безопасности вдоль своей южной границы с Сирией и нацелена на города Таль-Рифаат и Манбидж. Поэтому ожидается, что российское посредничество между Анкарой и Дамаском будет направлено на нанесение ударов по городам в провинции Алеппо в ходе предстоящего наступления. Отмечается также, что российская сторона вела переговоры с сирийскими курдами с тем, чтобы убедить их отойти от турецкой границы, но переговоры не увенчались успехом.