Турция нанесла авиаудары по курдским территориям и уничтожила 89 целей – Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Турция нанесла воздушные удары по курдским районам в Ираке и Сирии. Министерство обороны страны в Twitter заявило о проведении успешной военной операции под названием "Коготь-меч", во время которой было уничтожено 89 целей, передает УНН.
Детали
Как отметили, авиаудары были нанесены через неделю после взрыва в Стамбуле. По данным Минобороны Турции, целью операции "Коготь-меч" были курдские базы, на которых, как утверждают, готовили взрыв в Стамбуле.
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"Укрытие террористов, бункеры, пещеры, тоннели и склады были успешно уничтожены", – заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
Позже министерство сообщило, что в результате ударов по базам курдских боевиков на севере Сирии и севере Ирака было уничтожено 89 целей.
Напомним
20 ноября СМИ сообщали, что авиация Турции нанесла удары по базам курдов в Сирии и на севере Ирака. Также в Сирию вошла колонна военной техники вооруженных сил Турции.
Министерство национальной обороны Турции заявило о начале "антитеррористической воздушной операции".
В ведомстве объявили о "времени расплаты" за "вероломные нападения негодяев" и отметили, что удары наносят по позициям курдов, которые Анкара признает террористами.