Туреччина завдала авіаударів по курдських територіях і знищила 89 цілей – Міноборони

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Як зазначили, авіаудари було завдано через тиждень після вибуху в Стамбулі. За даними Міноборони Туреччини, метою операції "Кіготь-меч" були курдські бази, на яких, як стверджують, готували вибух у Стамбулі.

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"Укриття терористів, бункери, печери, тунелі та склади були успішно знищені", – заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар.

Згодом міністерство повідомило, що внаслідок ударів по "базах курдських бойовиків" на півночі Сирії та півночі Іраку було знищено 89 цілей.

Нагадаємо

20 листопада ЗМІ повідомляли, що авіація Туреччини завдала ударів по базах курдів у Сирії та на півночі Іраку. Також до Сирії увійшла колона військової техніки збройних сил Туреччини.

Міністерство національної оборони Туреччини заявило про початок "антитерористичної повітряної операції".

У відомстві оголосили про "час розплати" за "віроломні напади негідників" і зазначили, що удари завдають по позиціях курдів, яких Анкара визнає терористами.