СМИ: Турция нанесла авиаудары по Сирии и Ираку

Детали

Отмечается, что Анкара позиционирует операцию как ответ на произошедшие в стране на прошлой неделе теракты.

Издание пишет, что Министерство национальной обороны Турции заявило о начале "антитеррористической воздушной операции".

В ведомстве объявили о "время расплаты" за "вероломные нападения негодяев", отметив, что удары наносятся по позициям курдов, которых Анкара признает террористами.

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"Поступает информация о том, что была проведена всеобъемлющая воздушная операция. В Турции произошло два теракта. Все взгляды были прикованы к Сирии. На сегодняшний день выполнены четыре операции: "Щит Евфрата", "Оливковая ветвь", "Источник мира" и "Операция "Весенний щит", – говорится в сообщении.

Турция нанесла воздушные удары по районам, близким к зоне проведения операции на севере Сирии. Речь идет о регионах Тель-Рифат, Маранез, Дербессия, Маликие, Айн-эль-Араб, Каракок, Айн-Дагне. В то же время в Ираке авиаатака была совершена по районам Синджар, Сулеймания и Кандиль.