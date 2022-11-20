СМИ: Турция нанесла авиаудары по Сирии и Ираку
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Авиация Турции нанесла удары по базам курдов в Сирии и на севере Ирака. Также в Сирию вошла колонна военной техники вооруженных сил Турции, сообщает CNN Türk, передает УНН.
Детали
Отмечается, что Анкара позиционирует операцию как ответ на произошедшие в стране на прошлой неделе теракты.
Издание пишет, что Министерство национальной обороны Турции заявило о начале "антитеррористической воздушной операции".
В ведомстве объявили о "время расплаты" за "вероломные нападения негодяев", отметив, что удары наносятся по позициям курдов, которых Анкара признает террористами.
Цитата
"Поступает информация о том, что была проведена всеобъемлющая воздушная операция. В Турции произошло два теракта. Все взгляды были прикованы к Сирии. На сегодняшний день выполнены четыре операции: "Щит Евфрата", "Оливковая ветвь", "Источник мира" и "Операция "Весенний щит", – говорится в сообщении.
Турция нанесла воздушные удары по районам, близким к зоне проведения операции на севере Сирии. Речь идет о регионах Тель-Рифат, Маранез, Дербессия, Маликие, Айн-эль-Араб, Каракок, Айн-Дагне. В то же время в Ираке авиаатака была совершена по районам Синджар, Сулеймания и Кандиль.