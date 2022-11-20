ЗМІ: Туреччина нанесла авіаудари по Сирії та Іраку

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Наголошується, що Анкара позиціонує операцію як відповідь на теракти, які відбулися в країні минулого тижня.

Видання пише, що Міністерство національної оборони Туреччини заявило про початок "антитерористичної повітряної операції".

У відомстві оголосили про "час розплати" за "віроломні напади негідників", зазначивши, що удари наносяться по позиціях курдів, яких Анкара визнає терористами.

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"Надходить інформація про те, що було проведено всеосяжну повітряну операцію. У Туреччині сталося два теракти. Всі погляди були прикуті до Сирії. На сьогодні виконано чотири операції: "Щит Євфрату", "Оливкова гілка", "Джерело світу" та "Операція "Весняний щит", - йдеться в повідомленні.

Туреччина завдала повітряних ударів по районах, близьких до зони проведення операції на півночі Сирії. Йдеться про регіони Тель-Ріфат, Маранез, Дербессіє, Малікіє, Айн-ель-Араб, Каракок, Айн-Дагне. Водночас в Іраку авіаатака була здійснена по районах Синджар, Сулейманія і Кандиль.