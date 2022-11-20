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ЗМІ: Туреччина нанесла авіаудари по Сирії та Іраку

ЗМІ: Туреччина нанесла авіаудари по Сирії та Іраку

Київ • УНН

 • 1622587 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Авіація Туреччини завдала удари по базах курдів у Сирії та на півночі Іраку. Також у Сирію увійшла колона військової техніки збройних сил Туреччини, повідомляє CNN Türk, передає УНН.

Деталі

Наголошується, що Анкара позиціонує операцію як відповідь на теракти, які відбулися в країні минулого тижня.

Видання пише, що Міністерство національної оборони Туреччини заявило про початок "антитерористичної повітряної операції".

У відомстві оголосили про "час розплати" за "віроломні напади негідників", зазначивши, що удари наносяться по позиціях курдів, яких Анкара визнає терористами.

Цитата

"Надходить інформація про те, що було проведено всеосяжну повітряну операцію. У Туреччині сталося два теракти. Всі погляди були прикуті до Сирії. На сьогодні виконано чотири операції: "Щит Євфрату", "Оливкова гілка", "Джерело світу" та "Операція "Весняний щит", - йдеться в повідомленні.

Туреччина завдала повітряних ударів по районах, близьких до зони проведення операції на півночі Сирії. Йдеться про регіони Тель-Ріфат, Маранез, Дербессіє, Малікіє, Айн-ель-Араб, Каракок, Айн-Дагне. Водночас в Іраку авіаатака була здійснена по районах Синджар, Сулейманія і Кандиль.

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