Никто не может помешать Турции использовать право на сохранение собственной безопасности – Эрдоган

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"Турция имеет право на любые распоряжения в районах, которые она определила за пределами и внутри своих границ для своей безопасности", - заявил Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Стамбуле.

"Никто не может помешать нам воспользоваться этим правом", - сказал он, имея в виду недавно начавшуюся трансграничную операцию страны на севере Ирака и Сирии.

Эрдоган добавил, что Турция "нейтрализовала" 480 террористов в рамках продолжающейся операции "Коготь-замок" на севере Ирака.

Турция начала операцию в апреле, чтобы нанести удар по укрытиям террористической организации РПК в регионах Метина, Зап и Авасин-Басян на севере Ирака, расположенных неподалеку от турецкой границы.

Ей предшествовали операции "Коготь-Тигр" и "Коготь-Орел", начатые в 2020 году для искоренения террористов, скрывающихся на севере Ирака.

Недавно Турция начала операцию "Коготь-меч" в Сирии.

Добавим

В своей более чем 35-летней террористической кампании против Турции РПК, внесенная в список террористических организаций Турцией, США и ЕС, несет ответственность за гибель более 40 000 человек, включая женщин, детей и младенцев.