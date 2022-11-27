Никто не может помешать Турции использовать право на сохранение собственной безопасности – Эрдоган
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Президент Эрдоган заявил в воскресенье, что никто не может помешать Турции использовать право на сохранение собственной безопасности. Об этом информирует агентство Anadolu, пишет УНН.
Цитата
"Турция имеет право на любые распоряжения в районах, которые она определила за пределами и внутри своих границ для своей безопасности", - заявил Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Стамбуле.
"Никто не может помешать нам воспользоваться этим правом", - сказал он, имея в виду недавно начавшуюся трансграничную операцию страны на севере Ирака и Сирии.
Эрдоган добавил, что Турция "нейтрализовала" 480 террористов в рамках продолжающейся операции "Коготь-замок" на севере Ирака.
Турция начала операцию в апреле, чтобы нанести удар по укрытиям террористической организации РПК в регионах Метина, Зап и Авасин-Басян на севере Ирака, расположенных неподалеку от турецкой границы.
Ей предшествовали операции "Коготь-Тигр" и "Коготь-Орел", начатые в 2020 году для искоренения террористов, скрывающихся на севере Ирака.
Недавно Турция начала операцию "Коготь-меч" в Сирии.
Добавим
В своей более чем 35-летней террористической кампании против Турции РПК, внесенная в список террористических организаций Турцией, США и ЕС, несет ответственность за гибель более 40 000 человек, включая женщин, детей и младенцев.