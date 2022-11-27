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Ніхто не може завадити Туреччині використати право на збереження власної безпеки – Ердоган

Ніхто не може завадити Туреччині використати право на збереження власної безпеки – Ердоган

Київ • УНН

 • 1310667 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Президент Ердоган заявив у неділю, що ніхто не може завадити Туреччині використати право на збереження власної безпеки. Про це інформує агенство Anadolu, пише УНН.

Цитата

"Туреччина має право на будь-які розпорядження в районах, які вона визначила за межами та всередині своїх кордонів для власної безпеки", - заявив Реджеп Тайіп Ердоган на зустрічі в Стамбулі.

"Ніхто не може завадити нам скористатися цим правом", - сказав він, маючи на увазі транскордонну операцію країни, що нещодавно почалася, на півночі Іраку і Сирії.

Ердоган додав, що Туреччина "нейтралізувала" 480 терористів у рамках операції "Кіготь-замок", що триває, на півночі Іраку.

Туреччина розпочала операцію у квітні, щоб завдати удару по укриттям терористичної організації РПК у регіонах Метіна, Зап та Авасін-Басян на півночі Іраку, розташованих неподалік турецького кордону.

Їй передували операції "Кіготь-Тигр" і "Кіготь-Орел", розпочаті в 2020 році для викорінення терористів, що ховаються на півночі Іраку.

Нещодавно Туреччина розпочала операцію "Кіготь-меч" у Сирії.

Додамо

У своїй більш ніж 35-річній терористичній кампанії проти Туреччини РПК, внесена до списку терористичних організацій Туреччиною, США та ЄС, несе відповідальність за загибель понад 40 000 осіб, включаючи жінок, дітей та немовлят.

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