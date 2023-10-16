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Туреччина не поспішає ратифікувати вступ Швеції до НАТО, очікуючи просування у США з F-16 - Reuters

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Туреччина готова відкласти ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО цього місяця, на тлі того, як очікує на ознаки підтримки США її запиту на купівлю літаків F-16, з посиланням на джерела повідомляє Reuters, пише УНН.

Туреччина не поспішає ратифікувати вступ Швеції до НАТО, очікуючи просування у США з F-16 - Reuters

Деталі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підбадьорив на саміті НАТО в липні, пообіцявши надіслати заявку до парламенту Туреччини для ратифікації, коли він знову приступить до роботи в жовтні.

Однак, як повідомляється, з моменту відкриття парламенту 1 жовтня комісія із закордонних справ, яка обговорюватиме заявку на вступ до НАТО, отримала на розгляд майже 60 міжнародних угод - за винятком шведської, як свідчать офіційні дані.

Двоє людей, знайомих із ситуацією, сказали, що Анкара хотіла діяти в тандемі з Вашингтоном, де Держдепартамент, як очікується, через деякий час запросить схвалення Конгресу на продаж Туреччині винищувачів F-16 і десятків комплектів для модернізації на 20 мільярдів доларів.

«Враховуючи відсутність довіри щодо F-16 і Швеції, Туреччина не поспішає з ратифікацією пропозиції НАТО і шукає ознак того, що Сполучені Штати роблять кроки в той же час», - сказав представник правлячої партії Ердогана.

Друга людина, знайома з американо-турецькими переговорами, сказала, що приблизну пропозицію, згідно з якою кожна сторона зробить кроки - до ратифікації заявки на вступ до НАТО, з одного боку, і придбання F-16, з іншого, було відкладено.

При цьому, як вказано, турецькі офіційні особи та іноземні дипломати також кажуть, що Ердоган не поспішає, особливо після вибуху бомби в Анкарі в день відкриття парламенту і, через кілька днів, збиття Сполученими Штатами турецького дрону на півночі Сирії.

Говорячи про інцидент із безпілотником, який стався 5 жовтня, Ердоган заявив минулого тижня: «Хіба Туреччина не є союзником США по НАТО?.. Як ми можемо це пояснити? Тільки коли їм це вигідно, вони називають себе партнерами».

Офіс Ердогана не став одразу коментувати терміни ратифікації Швецією або будь-які переговори зі США.

Держдепартамент США сподівається, що Швеція приєднається до НАТО «в найближчому майбутньому», заявив представник, і що президент США Джо Байден підтримав продаж F-16 на користь альянсу, Сполучених Штатів та їхніх відносин із Туреччиною.

«(Ми) маємо зробити обидві ці речі», - сказав представник Держдепу.

Доповнення

Швеція та Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО минулого року після того, як росія вторглася в Україну. Членство Фінляндії було закріплено у квітні, що ознаменувало історичне розширення західного оборонного блоку, але заявку Швеції, як і раніше, затримують Туреччина та Угорщина.

Туреччина заявляє, що Швеція має зробити додаткові кроки всередині країни, щоб придушити войовничу Робочу партію Курдистану (РПК), яку Європейський Союз та США також вважають терористичною групою, зазначає видання.

Після зустрічі з колегами з НАТО в Брюсселі в п'ятницю міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер заявив журналістам, що Швеція, як очікується, вживе нових заходів щодо боротьби з тероризмом, додавши, що парламент "матиме останнє слово" щодо ратифікації.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив у п'ятницю, що він переконаний, що питання про процес вступу до НАТО буде вирішене "досить скоро" з огляду на те, що Стокгольм виконав усі зобов'язання за угодою, підписаною минулого року з Анкарою та Гельсінкі.

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