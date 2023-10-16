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Турция не спешит ратифицировать вступление Швеции в НАТО, ожидая продвижения в США с F-16 - Reuters

Киев • УНН

 • 348329 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Турция готова отложить ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО в этом месяце, на фоне того, как ожидает признаков поддержки США ее запроса на покупку самолетов F-16, со ссылкой на источники сообщает Reuters, пишет УНН.

Турция не спешит ратифицировать вступление Швеции в НАТО, ожидая продвижения в США с F-16 - Reuters

Детали

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подбодрил на саммите НАТО в июле, пообещав направить заявку в парламент Турции для ратификации, когда он вновь приступит к работе в октябре.

Однако, как сообщается, с момента открытия парламента 1 октября комиссия по иностранным делам, которая будет обсуждать заявку на вступление в НАТО, получила на рассмотрение почти 60 международных соглашений - за исключением шведского, как свидетельствуют официальные данные.

Два человека, знакомых с ситуацией, сказали, что Анкара хотела действовать в тандеме с Вашингтоном, где Госдепартамент, как ожидается, через некоторое время запросит одобрение Конгресса на продажу Турции истребителей F-16 и десятков комплектов для модернизации на 20 миллиардов долларов.

«Учитывая отсутствие доверия в отношении F-16 и Швеции, Турция не спешит с ратификацией предложения НАТО и ищет признаков того, что Соединенные Штаты предпринимают шаги в то же время», - сказал представитель правящей партии Эрдогана.

Второй человек, знакомый с американо-турецкими переговорами, сказал, что примерное предложение, согласно которому каждая сторона предпримет шаги - к ратификации заявки на вступление в НАТО, с одной стороны, и приобретение F-16, с другой, было отложено.

При этом, как указано, турецкие официальные лица и иностранные дипломаты также говорят, что Эрдоган не спешит, особенно после взрыва бомбы в Анкаре в день открытия парламента и, несколько дней спустя, сбития Соединенными Штатами турецкого дрона на севере Сирии.

Говоря об инциденте с беспилотником, который произошел 5 октября, Эрдоган заявил на прошлой неделе: «Разве Турция не является союзником США по НАТО?.. Как мы можем это объяснить? Только когда им это выгодно, они называют себя партнёрами».

Офис Эрдогана не стал сразу комментировать сроки ратификации Швецией или какие-либо переговоры с США.

Госдепартамент США надеется, что Швеция присоединится к НАТО «в ближайшем будущем», заявил представитель, и что президент США Джо Байден поддержал продажу F-16 в пользу альянса, Соединенных Штатов и их отношений с Турцией.

«(Мы) должны сделать обе эти вещи», - сказал представитель Госдепа.

Дополнение

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в прошлом году после того, как россия вторглась в Украину. Членство Финляндии было закреплено в апреле, что ознаменовало историческое расширение западного оборонного блока, но заявку Швеции по-прежнему задерживают Турция и Венгрия.

Турция заявляет, что Швеция должна предпринять дополнительные шаги внутри страны, чтобы подавить воинственную Рабочую партию Курдистана (РПК), которую Европейский Союз и США также считают террористической группой, отмечает издание.

После встречи с коллегами из НАТО в Брюсселе в пятницу министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил журналистам, что Швеция, как ожидается, примет новые меры по борьбе с терроризмом, добавив, что парламент "будет иметь последнее слово" по ратификации.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил в пятницу, что он убежден, что вопрос о процессе вступления в НАТО будет решен "довольно скоро" ввиду того, что Стокгольм выполнил все обязательства по соглашению, подписанному в прошлом году с Анкарой и Хельсинки.

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