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ТСК пригрозила “Укрзалізниці” за протидію парламентському слідству

ТСК пригрозила “Укрзалізниці” за протидію парламентському слідству

Київ • УНН

 • 34422 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Голова Тимчасової слідчої комісії ВР Юлія Гришина звернулась до керівництва АТ “Укрзалізниця” з вимогою негайно надати відповіді на запити членів Комісії, повідомляє УНН з посиланням на відповідний лист.

Цитата:

“Звертаю Вашу увагу на те, що посадовими особами АТ "Укрзалізниця“ порушуються вимоги Закону України "Про тимчасові слідчі комісії й тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України“ щодо строків надання інформації та документів”, — зазначила вона в офіційному листі до в.о. голови правління АТ “Укрзалізниця” Івана Юрика.

Деталі

Гришина додає, що “Укрзалізниця” надала лише 10% від запитуваної інформації. Подальше ігнорування буде розглядатися як перешкоджання роботі ТСК.

“У встановлений строк прошу повідомити про вжиті заходи реагування, надати інформацію щодо посадових осіб підприємства, відповідальних за підготовку та надання відповідей (за кожним запитом ТСК окремо), із зазначенням даних в обсягах, достатніх для можливості їх виклику на засідання ТСК”, — резюмувала Гришина.

За даними УНН

Співрозмовники УНН з “Укрзалізниці” повідомляють, що розпорядження “гальмувати” надання відповідей на запити ТСК надав голова правління “Укрзалізниці” Володимир Жмак ще до свого звільнення 15 березня.

В контексті

11 березня у відставку подав комерційний директор “Укрзалізниці” Іраклі Езугбая — колишній голова залізниці Грузії, звинувачений там у розкраданнях в особливо великих розмірах. 15 березня Кабмін звільнив голову правління “Укрзалізниці” Володимира Жмака, колишнього заступника Міхеіла Саакашвілі в Одеській обласній держадміністрації. Усіх трьох (поки неофіційно) підозрюють у діях, які могли погіршити фінансове становище “Укрзалізниці”, а це: заниження тарифів на вантажоперевезення, передача значного парку напіввагонів на три роки за фіксованою ціною компанії з орбіти Ріната Ахметова, а також реформування “Укрзалізниці”, а саме виокремлення вертикалі вантажоперевезень (найприбутковіша частина “УЗ”) “Карго” у спосіб, який суперечив європейським директивам. Усі ці дії залишилися поза увагою НАБУ, яке від імені детектива Дениса Гюльмагомедова розписалося в меморандумі про спільну боротьбу з корупцією.

Якщо раніше Гюльмагомедов ретельно відстежував пільги на вантажоперевезення і притягував до відповідальності посадових осіб “УЗ” за їх надання, то у випадку з Іраклі Езугбая і його рішенням знизити тарифи на вантажоперевезення і, як наслідок, недоотриманням як мінімум 7 млрд грн - реакції детектива не було. Зрозуміло, і Езугбая зі Жмаком проти себе не свідчили. З відкритих джерел відомо, що НАБУ з дати підписання меморандуму не відкрило жодної справи проти правління “Укрзалізниці” на фоні недоотримання 25 млрд грн від запланованого річного доходу держкомпанії.

Про Гюльмагомедова відомо, що він отримує гранти від фонду “Відродження” Джорджа Сороса (який вважався спонсором політичного руху Саакашвілі в Грузії), а також разом з першим заступником директора НАБУ Гізо Углавою відвідує організовані цим фондом заходи.

Сполучною ланкою між правлінням “Укрзалізниці” і НАБУ найвірогідніше була Поліна Чиж, яка була раніше помічницею першого заступника директора НАБУ Углави, а після опинилася в “Укрзалізниці”. Журналісти висунули версію, що “Укрзалізницею” в цей період міг керувати Міхеіл Саакашвілі, а схема зв’язків виглядала так:

На наступне засідання ТСК викликала правоохоронців, які мали слідкувати за додержанням законів в “Укрзалізниці” та боротьбою з корупцією. 

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