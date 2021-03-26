ВСК пригрозила "Укрзализныци" за противодействие парламентскому следствию

Цитата:

"Обращаю Ваше внимание на то, что должностными лицами АО "Укрзализныця" нарушаются требования Закона Украины "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины" относительно сроков предоставления информации и документов", - отметила она в официальном письме к и.о. главы правления АО "Укрзализныця" Ивану Юрыку.

Детали

Гришина добавляет, что "Укрзализныця" предоставила лишь 10% от запрашиваемой информации. Дальнейшее игнорирование будет рассматриваться как препятствие работе ВСК.

"В установленный срок прошу сообщить о принятых мерах реагирования, предоставить информацию о должностных лицах предприятия, ответственных за подготовку и предоставление ответов (по каждому запросу ВСК отдельно), с указанием данных в объемах, достаточных для возможности их вызова на заседание ВСК", - резюмировала Гришина.

По данным УНН

Собеседники УНН с "Укрзализныци" сообщают, что распоряжение "тормозить" предоставление ответов на запросы ВСК предоставил глава правления "Укрзализныци" Владимир Жмак еще до своего увольнения 15 марта.

В контексте

11 марта в отставку подал коммерческий директор "Укрзализныци" Иракли Эзугбая - бывший глава железной дороги Грузии, обвиняемый там в хищениях в особо крупных размерах. 15 марта Кабмин уволил главу правления "Укрзализныци" Владимира Жмака, бывшего заместителя Михаила Саакашвили в Одесской областной госадминистрации. Всех трех (пока неофициально) подозревают в действиях, которые могли ухудшить финансовое положение "Укрзализныци", а это: занижение тарифов на грузоперевозки, передача значительного парка полувагонов на три года по фиксированной цене компании с орбиты Рината Ахметова, а также реформирование "Укрзализныци", а именно выделение вертикали грузоперевозок (самая прибыльная часть "УЗ") "Карго" способом, который противоречил европейским директивам. Все эти действия остались без внимания НАБУ, которое от имени детектива Дениса Гюльмагомедова расписалось в меморандуме о совместной борьбе с коррупцией.

Если раньше Гюльмагомедов тщательно отслеживал льготы на грузоперевозки и привлекал к ответственности должностных лиц "УЗ" за их предоставление, то в случае с Иракли Эзугбая и его решением снизить тарифы на грузоперевозки и, как следствие, недополучением как минимум 7 млрд грн - реакции детектива не было. Разумеется, и Эзугбая со Жмаком против себя не свидетельствовали. Из открытых источников известно, что НАБУ с даты подписания меморандума не открыло ни одного дела против правления "Укрзализныци" на фоне недополучения 25 млрд грн от запланированного годового дохода госкомпании.

О Гюльмагомедове известно, что он получает гранты от фонда "Возрождение" Джорджа Сороса (который считался спонсором политического движения Саакашвили в Грузии), а также вместе с первым заместителем директора НАБУ Гизо Углавой посещает организованные этим фондом мероприятия.

Связующим звеном между правлением "Укрзализныци" и НАБУ вероятнее всего была Полина Чиж, которая была ранее помощницей первого заместителя директора НАБУ Углавы, а после оказался в "Укрзализныци". Журналисты выдвинули версию, что "Укрзализныцей" в этот период мог управлять Михаил Саакашвили, а схема связей выглядела так:

На следующее заседание ВСК вызвала правоохранителей, которые должны были следить за соблюдением законов в "Укрзализныце" и борьбой с коррупцией.