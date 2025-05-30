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Ціни на воду можуть зрости: Уряд переглядає постанову про "замороження" тарифів

Київ • УНН

 • 914 перегляди

Міністерство розвитку громад пропонує скасувати обмеження на підвищення тарифів на воду. Це може призвести до подорожчання послуг централізованого водопостачання та водовідведення для населення.

Ціни на воду можуть зрости: Уряд переглядає постанову про "замороження" тарифів

Міністерство розвитку громад та територій України пропонує зміни до урядової постанови, яка рекомендувала не підвищувати тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Якщо пропозицію ухвалять, українці можуть зіткнутися з подорожчанням цих послуг. Про це йдеться на сайті СПО, пише УНН.

Деталі 

Зокрема, йдеться про перегляд урядових рекомендацій, які зобов’язували утримуватись від підвищення тарифів на рівні, що діяв станом на 24 лютого 2022 року. 

Метою прийняття проєкту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2022 р. № 502" (далі – проєкт акта) є приведення положень акта Уряду у відповідність до вимог Закону України "Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування", а також врегулювання питання щодо особливостей водопостачання та здійснення суб’єктами господарювання у сферах тепло-, період воєнного водовідведення інвестиційної діяльності в стану

- йде в пояснювальній записці.

Там також зазначено: наслідком його ухвалення може стати "зміна вартості послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення". Тобто, фактично це сигналізує підвищення тарифів для побутових споживачів.

Водночас остаточне рішення про встановлення нових тарифів можуть ухвалювати лише НКРЕКП або органи місцевого самоврядування — залежно від того, в чиїй компетенції перебуває конкретне підприємство.

Тарифи на газ і тепло не мають змінюватися цього року, а потім можливе зростання - НБУ25.04.25, 11:19 • 5613 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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