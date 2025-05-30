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Цены на воду вырастут могут вырасти: Правительство пересматривает постановление о "заморозке" тарифов

Киев • УНН

 • 254 просмотра

Министерство развития общин предлагает отменить ограничения на повышение тарифов на воду. Это может привести к подорожанию услуг централизованного водоснабжения и водоотведения для населения.

Цены на воду вырастут могут вырасти: Правительство пересматривает постановление о "заморозке" тарифов

Министерство развития общин и территорий Украины предлагает изменения в правительственное постановление, которое рекомендовало не повышать тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. Если предложение примут, украинцы могут столкнуться с подорожанием этих услуг. Об этом говорится на сайте СПО, пишет УНН.

Детали 

В частности, речь идет о пересмотре правительственных рекомендаций, которые обязывали воздерживаться от повышения тарифов на уровне, действовавшем по состоянию на 24 февраля 2022 года. 

Целью принятия проекта постановления Кабинета Министров Украины "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 29 апреля 2022 г. № 502" (далее – проект акта) является приведение положений акта Правительства в соответствие с требованиями Закона Украины "Об особенностях регулирования отношений на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения во время действия военного положения и последующего возобновления их функционирования", а также урегулирование вопроса об особенностях водоснабжения и осуществления субъектами хозяйствования в сферах тепло-, период военного водоотвода инвестиционной деятельности в положения

- говорится в пояснительной записке.

Там также указано: следствием его принятия может стать "изменение стоимости услуг по централизованному водоснабжению и централизованному водоотводу". То есть, фактически это сигнализирует о повышении тарифов для бытовых потребителей.

В то же время окончательное решение об установлении новых тарифов могут принимать только НКРЭКУ или органы местного самоуправления — в зависимости от того, в чьей компетенции находится конкретное предприятие.

Тарифы на газ и тепло не должны меняться в этом году, а затем возможен рост - НБУ25.04.25, 11:19 • 5613 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

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