Ціни на продукти в Україні можуть зрости через проблеми з логістикою, але дефіциту немає

Атаки рф по продовольчій логістиці впливають на собівартість і ціни продуктів. Втім дефіциту на товари немає і не буде. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький у етері телемарафону, передає УНН.

З точки зору національних цифр - кількість вирощеної продукції чи та, що щодня виробляється - її є достатньо. Якоїсь загрози фізичного дефіциту довгостроковому по жодній з товарних позицій немає – заявив міністр.

Втім, за його словами, через щоденні атаки рф по логістиці продовольчого ланцюга дійсно можуть з’являтися певні перебої з постачанням, однак хороша новина у тому, що вони будуть короткостроковими.

Це просто означає, що іноді потрібно декілька днів більше, щоб доставити ту чи іншу продукцію, але вона обов’язково буде підвезена, або вона може бути просто і іншій точці реалізації, якщо немає в звичайній для споживачів, і вона знову буде доступна - як по ціні так і фізично – заявив Висоцький.

Тим не менш, це може прямо впливати на ціни продуктів, бо через зміни в логістиці іноді продукцію, за словами міністра, доводиться доставляти безпосередньо від виробника до споживача, що у свою чергу збільшує витрати на пальне та оплату праці водіїв відповідно. За словами Висоцького, додаткова логістика може збільшити собівартість продукції приблизно на 2,5%.

Тому цей десь тренд, він залишатиметься актуальним в межах поточного місяця, а потім в більшості випадків відбудеться певне перелаштування до нових реалій логістики – заявив посадовець.

Нагадаємо

росія цілеспрямовано б’є по складах і продовольчій логістиці, через що значна частина сучасних потужностей для зберігання вже знищена, подекуди до 90%.

Водночас, запасів продовольства в Україні достатньо, а логістика адаптується до атак рф.