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Цены на продукты в Украине могут вырасти из-за проблем с логистикой, но дефицита нет

Киев • УНН

 • 11013 просмотра

Дефицита продуктов в Украине не прогнозируют, но атаки рф вызывают краткосрочные перебои в поставках. Логистика удорожает продукцию.

Цены на продукты в Украине могут вырасти из-за проблем с логистикой, но дефицита нет

Атаки рф на продовольственную логистику влияют на себестоимость и цены продуктов. Однако дефицита товаров нет и не будет. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в эфире телемарафона, передает УНН.

С точки зрения национальных показателей — количество выращенной продукции или той, что производится ежедневно, — ее достаточно. Какой-либо угрозы физического дефицита в долгосрочной перспективе по любой из товарных позиций нет 

— заявил министр.

Однако, по его словам, из-за ежедневных атак рф на логистику продовольственной цепи действительно могут возникать определенные перебои с поставками, но хорошая новость в том, что они будут краткосрочными. 

Это просто означает, что иногда требуется на несколько дней больше, чтобы доставить ту или иную продукцию, но она обязательно будет доставлена, либо может находиться в другой точке реализации, если ее нет в обычной для потребителей, и она снова будет доступна — как по цене, так и физически 

— заявил Высоцкий.

Тем не менее это может напрямую влиять на цены продуктов, поскольку из-за изменений в логистике иногда продукцию, по словам министра, приходится доставлять непосредственно от производителя к потребителю, что, в свою очередь, увеличивает расходы на топливо и оплату труда водителей соответственно. По словам Высоцкого, дополнительная логистика может увеличить себестоимость продукции примерно на 2,5%.

Поэтому этот тренд будет оставаться актуальным в течение текущего месяца, а затем в большинстве случаев произойдет определенная перестройка под новые реалии логистики 

— заявил чиновник.

Напомним,

Россия целенаправленно бьет по складам и продовольственной логистике, из-за чего значительная часть современных мощностей для хранения уже уничтожена, местами — до 90%. 

В то же время запасов продовольствия в Украине достаточно, а логистика адаптируется к атакам рф. 

Алла Киосак

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